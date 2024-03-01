Erdoğan'a 'Türkmen Halkının Fahri Aksakalı' unvanı

Kaynak: DHA
Erdoğan'a 'Türkmen Halkının Fahri Aksakalı' unvanı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’ın Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov’un verdiği ‘Türkmen Halkının Fahri Aksakalı’ unvanını aldı.

İletişim Başkanlığı’nın yaptığı açıklamada şöyle denildi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere Türkiye’ye gelen Türkmenistan’ın Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile Antalya’da bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Türkmenistan ilişkileri, bölge ve dünya gündemi ile İsrail’in sivil halka yönelik saldırıları gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ile her alanda iş birliğini geliştirmek ve ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak için çalışmaların devam etmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, İsrail’in yardım bekleyen sivillere saldırmasının asla kabul edilemeyeceğini, bölgeye insani yardım göndermek için Türkiye ve Türkmenistan’ın ortak hareket edebileceğini söyledi.

Açıklamada, görüşmede bazı anlaşmaların da imzalandığı belirtildi. “Türkiye ile Türkmenistan arasında ‘Doğal Gaz Alanında İş Birliğinin Geliştirilmesine İlişkin Karşılıklı İş Birliği Mutabakat Zaptı’, ‘Petrol ve Doğal Gaz Alanlarında İş Birliğine İlişkin Niyet Beyanı’ ve ‘Türkmenistan Havayolları ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi Arasında Mutabakat Muhtırası’ imza altına alındı. Görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Türkmenistan tarafından doğum günü dolayısıyla ‘Türkmen Halkının Fahri Aksakalı’ unvanı ve kaftan hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafiri Berdimuhammedov’a teşekkürlerini iletti” denildi.

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