Erdoğan'a ve emekliye yapılacak ocak zammı sızdırıldı. Vatandaş, yine kuru ekmeğe muhtaç olacak

Ocak 2026’da yapılacak zam oranları emekli ve çalışanları hayal kırıklığına uğratacak. Ama ülkeyi yönetenlere adeta servet sunuyor. 14.2 milyon işçi, esnaf ve çiftçi emeklisine yüzde 11 zam öngörülürken, en düşük işçi emeklisi sadece bin 857 lira ek gelir elde edecek. Ancak aynı dönemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın makam ve emekli aylığı toplamda 70 bin 532 lira artacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 67 bin 637 lira, bakan yardımcıları 40 bin 765 lira, emekli milletvekilleri ise 66 bin 622 lira zam alacak. Bu, en düşük emekli zammının yaklaşık 40 katına denk geliyor. Zam sistemindeki çarpıklık, gelir adaletsizliğini derinleştiriyor. En düşük memur emeklisi 4 bin 870 lira, en düşük memur ise 9 bin 175 lira zamla yetinirken, yöneticilerin maaşlarındaki artış dudak uçuklatıyor.

İlk 6 ayda bir emeklinin toplam ek geliri 11 bin 141 lira olacakken, bu para artan fiyatlar karşısında eriyip gidecek. Buna karşılık, Cumhurbaşkanı’nın 6 aylık geliri 446 bin lira, bakanların 406 bin lira, milletvekillerinin ise 400 bin lira artacak. Enflasyon tahminlerine göre, emekli ve çalışanlara reva görülen düşük zamlar, açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veren milyonları daha da zorlayacak.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 2025’te dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 21 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 68 bin lirayı aşmış durumda. Emekli maaşları bu sınırların çok gerisinde kalırken, yöneticilerin yüksek maaşları zam farkını katlanarak artırıyor. Hükümetin memur ve emekli maaşlarına yönelik zam politikası, sosyal medyada da tepkilere yol açıyor.

Vatandaşlar, adil bir gelir dağılımı talep ederken, mevcut sistemin zengin-yoksul uçurumunu büyüttüğünü ifade ediyor. Hakem heyetinin zam kararlarındaki bu çifte standart, emekli ve çalışanların geçim derdini ağırlaştırırken, yöneticilere sağlanan yüksek artışlar kamuoyunda tartışma yaratıyor.