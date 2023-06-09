Erdoğan'a yakın isimden Berat Albayrak'a ağır sözler. Demediğini bırakmadı

Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı dönemini eleştirdi. Ünal, "Hem o bakanın, hem de bir takım danışmanların Türkiye’yi soktukları maceranın faturası çok ağır" dedi.

Erdoğan'a yakın isimden Berat Albayrak'a ağır sözler. Demediğini bırakmadı

Yandaş medya bile AKP'nin ekonomi politikalarını eleştirmeye başladı.

Yeni Şafak Gazetesi'nin yazarlarından olan ve eskiden Erdoğan'ın metin yazarlığını yapan Aydın Ünal, Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğunda oturduğu dönemi eleştirdi.

Ünal, Mehmet Şimşek'in bakanlık devir teslim töreninde yaptığı açıklamalarındaki “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır” sözlerini hatırlattı. "Rasyonel zemin"den çıkışın 2018 seçimleri sonrası başladığını belirten Ünal, Albayrak'ın bakanlık dönemine işaret etti.

"BÜTÜN DENGELERİ ALTÜST ETMİŞTİ"

Berat Albayrak'ı işaret eden Aydın Ünal, "Dönemin hem çok yetkili hem de çok güçlü Hazine ve Maliye Bakanı bugün dahi çerçevesini, muhtevasını, takvimini, hedeflerini bilmediğimiz, esasen sadece kendi zihninde var olan ve oradan dışarı da çıkamayan bir modelle bütün dengeleri, bütün göstergeleri altüst etmişti" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE ÇOK AMA ÇOK BÜYÜK KÖTÜLÜK YAPILDI"

Ünal, eleştirilerine "Beş yıllık süreçte zaman zaman rasyonaliteye dönüş girişimleri oldu ama kısa sürdü. Hem o bakanın, hem de bir takım danışmanların Türkiye’yi soktukları maceranın faturası çok ağır. Türkiye belki de hasarı 10 yıl ödenmeyecek bir bedelin altına girdi. Türkiye’ye çok ama çok büyük kötülük yapıldı" dedi.

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