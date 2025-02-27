Erdoğan'a yanıt Tanju Özcan'dan geldi! Erdoğan Özel'e 'Ayaklarını denk al' demişti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özgür Özel'e yönelik sözlerine, "Keşke, 'Filistinlileri ülkelerinden kovacağım' diyen ABD Başkanına, 'Dostum Trump' diyeceğine, Başkomutan sıfatıyla, 'Ayağını denk al Trump' diyebilseydi!" ifadeleriyle karşılık verdi.

Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savaş meydanlarından değil, miting meydanlarından Başkomutan olarak çıkan Sayın Erdoğan, keşke ara sıra hatırladığı 'Başkomutanlık' sıfatını ana muhalefet partisi liderine değil, yıllardır Ege adalarını işgal eden Yunanlara gösterebilseydi. Keşke, 'Filistinlileri ülkelerinden kovacağım' diyen ABD Başkanına, 'Dostum Trump' diyeceğine, Başkomutan sıfatıyla, 'Ayağını denk al Trump' diyebilseydi!" ifadelerini kullandı.

Savaş meydanlarından değil, miting meydanlarından Başkomutan olarak çıkan Sayın Erdoğan, keşke ara sıra hatırladığı “Başkomutanlık” sıfatını ana muhalefet partisi liderine değil, yıllardır Ege adalarını işgal eden Yunanlara gösterebilseydi.



Keşke, Filistinlileri ülkelerinden… — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) February 26, 2025

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, AKP'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ana muhalefet partisi CHP'ye yönelik sert ifadelerde bulunmuştu

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e hitaben, "Sayın Özel, başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz" dedi.

Erdoğan, "Son haftalarda heybeden ortaya saçılan turplar, özellikle ana muhalefetin nasıl bir çirkefin içinde debelendiğini göstermiştir. Kurultaylarından tahsillerine, konserlerinden ihalelere kadar elinizi attığınız her yerden ya usulsüzlük ya yolsuzluk ya da yamyamlık fışkırıyor." diye konuştu

"ŞAİBE İDDİALARI CEVAPLANSIN"

Daha sonra Özel'e seslenen Erdoğan,"Sayın Özel'in yüzü ve yüreği varsa çıksın bunlara cevap versin. Sayın Özel, AK Parti'nin millete hizmet davasında ben de varım diyenlere çamur atacağına şaibe iddialarını cevaplandırsın" dedi.