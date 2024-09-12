Erdoğan'dan 12 Eylül açıklaması: Her türlü tedbiri alıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül açıklamasında "Türk demokrasisinin bir daha 12 Eylül, 27 Mayıs, 28 Şubat ve 15 Temmuzvari saldırılarla karşı karşıya kalmaması için her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz" ifadeleri kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümü sebebiyle sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Paylaşımında darbe döneminde binlerce kişinin idamla cezası ile yargılandığını belirten Erdoğan, "Yüz binlerce insanın gözaltına alındığı, binlercesinin idamla yargılandığı, hemen her ailenin yaşanan acılardan nasibini aldığı, demokrasinin askıya alındığı 12 Eylül Askerî Darbesi’ni aradan geçen 44 yıla rağmen unutmadık, unutmayacağız" dedi.

Darbe yaşanmaması için tedbirler almaya devam edeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’nin ve Türk demokrasisinin bir daha asla 12 Eylül, 27 Mayıs, 28 Şubat ve 15 Temmuzvari saldırılarla karşı karşıya kalmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz" dedi.