Erdoğan'dan ABD'ye tepki ‘ABD’nin uçak gemisinin İsrail’de ne işi var?’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile yaptığı ortak basın toplantısında İsrail-Filistin çatışması, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve bölgesel meselelere değindi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan'dan ABD'ye tepki ‘ABD’nin uçak gemisinin İsrail’de ne işi var?’

Erdoğan, ABD’nin İsrail’e uçak gemisi göndermesini eleştirerek “İsrail’de ne işi var, ne yapmaya geliyor, bunun etrafında ne yapacak?” diye sordu.

Türkiye-Avusturya dostluğu

Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yıl dönümünü kutlayacaklarını söyledi. Erdoğan, ticaret hacmini 5 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Erdoğan, ayrıca Avusturya’nın terörle mücadelede Türkiye’ye verdiği desteği de takdirle karşıladığını ifade etti.

Türkiye-AB ilişkileri

Erdoğan, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini de görüştüklerini kaydederek, Türkiye’nin tam üyelik iradesini teyit ettiğini vurguladı. Erdoğan, “Ancak Avrupa’da aynı yaklaşımı göremiyoruz. Tam üyelik dışındaki hiçbir alternatifti kabul etmediğimizi vurguladım.” dedi.

İsrail-Filistin sorunu

Erdoğan, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını kınayarak, Ortadoğu’da barışın ancak İsrail-Filistin sorununun çözümüyle mümkün olabileceğini söyledi. Erdoğan, “Başkenti Doğu Kudüs olan bir ülke kurulması gerekiyor.” dedi. Erdoğan, bölge liderleriyle son durumu ele aldığını ve bugün Putin ve Guterres ile de görüşeceğini bildirdi. Erdoğan, “Adil bir barışın kaybedeni olmaz düsturuyla etkili tüm aktörleri sorumluluk almaya çağırıyoruz.” diye konuştu.

ABD’nin uçak gemisi hamlesi

Erdoğan, ABD’nin İsrail’e uçak gemisi göndermesine tepki göstererek, “Şu anda Gazze’ye su verilmiyor, elektrik verilmiyor. Hani insan hakları? İbadethaneler ve hastaneler hepsi vuruluyor ama kimse bunun hakkında bir şey söylemiyor. ABD, uçak gemisini İsrail’ gönderiyor. İsrail’de ne işi var, ne yapmaya geliyor, bunun etrafında ne yapacak?” dedi. Erdoğan, ayrıca Suriye’deki ABD üslerinin de orada ne işi olduğunu sordu.

Nehammer: Türkiye her konuda önemli bir ortağımız

Avusturya Başbakanı Nehammer ise Türkiye ile yoğun bir ekonomik ilişki yürütmek istediklerini belirterek, Türkiye’nin her konuda önemli bir ortak olduğunu söyledi. Nehammer, özellikle güvenlik konusunda Türkiye ile iş birliği yapmak istediklerini ifade etti.

İnsan kaçakçılığıyla mücadele

Nehammer, insan kaçakçılığıyla mücadelede Türkiye’nin öncü konumu olduğunu vurgulayarak, hudutların korunması ve Avusturya’nın bu projelere 3.5 milyon euro ile destek vereceğini duyurdu. Nehammer, ayrıca Türkiye’nin deprem sonrası gönderdiği askerlere de teşekkür etti.

Ekonomik iş birliği

Nehammer, Türkiye ile Avusturya arasındaki ekonomik iş birliği potansiyelinden etkilendiğini belirterek, ekonomi bakanının kendisini çok etkilediğini söyledi. Nehammer, “Türkiye’nin sanayi konusundaki ilerleyişi konusunda beni çok etkiledi. 5 milyar dolar hedefini dile getirdik üstüne de çıkabiliriz.” dedi.

Ukrayna krizi

Nehammer, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını kınayarak, savaşın sona ermesi için elinden geleni yapması gerektiğini söyledi. Nehammer, “Bu formatta gelecekte de çalışmak mümkün olacaktır.” dedi.

Öne Çıkanlar
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Hamas kime hizmet ediyor?
Hamas kime hizmet ediyor?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail’e gidiyor Dünya
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail’e gidiyor
İsrail, Hamaney’e sert çıktı 'Klavye arkasından konuşmak kolay' Dünya
İsrail, Hamaney’e sert çıktı 'Klavye arkasından konuşmak kolay'
El Kassam Tugayları, İsrail'in Ashkelon kentine sızdı. İsrail askerleri ile sokak çatışmaları yaşanıyor Dünya
El Kassam Tugayları, İsrail'in Ashkelon kentine sızdı. İsrail askerleri ile sokak çatışmaları yaşanıyor
Tapu sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Net tarih verildi bunu yapana rekor ceza geliyor Ekonomi
Tapu sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Net tarih verildi bunu yapana rekor ceza geliyor
İsrail Savunma Bakanı Gallant “Gazze asla eski haline dönmeyecek” Dünya
İsrail Savunma Bakanı Gallant “Gazze asla eski haline dönmeyecek”
Galatasaray'dan Kairos'a set yok Spor
Galatasaray'dan Kairos'a set yok
Afyonkarahisar’da baltalı vahşet. 3 gün sonra hayatını kaybetti Yaşam
Afyonkarahisar’da baltalı vahşet. 3 gün sonra hayatını kaybetti