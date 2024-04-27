Erdoğan’dan akaryakıt istasyonu çalışanlarına ziyaret

Kaynak: AA
Erdoğan’dan akaryakıt istasyonu çalışanlarına ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’da bir akaryakıt istasyonunu ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Öğle saatlerinde Kısıklı’daki konutundan ayrılan Erdoğan, Kirazlıtepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki bir akaryakıt istasyonuna geldi. Firma yöneticileri ve çalışanlarıyla sohbet eden Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Uygulama Alanı’nda görevli işçilerle fotoğraf çektirdi.

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Petrol istasyonundan ayrılan Erdoğan, aynı caddenin Ferah Mahallesi sınırlarında kalan bölümünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan bir grup vatandaşın önünde aracını durdurdu. Burada vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti.

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Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü’ne geçti.

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