Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammına ilişkin "Ülkemiz ekonomisine ağır yük getirmeyecek anlayışla süreç yürütülecek" dedi.

MİLYONLARIN GÖZÜ YARINKİ TOPLANTIDA

Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Erdoğan, çalışan kesimin beklentilerinin gözetileceğini söyleyerek "Yarından itibaren asgari ücret tespit komisyonu görüşmelere başlıyor. Hem çalışanlarımızın beklentilerini gözetecek hem de ülkemiz ekonomisine taşınması ağır bir yük getirmeyecek bir anlayışla sürecin yürütüleceğini ümit ediyorum" dişe konuştu.

MUHALEFETE ASGARİ ÜCRET ELEŞTİRİSİ: ÖNCE SKG BORÇLARINI ÖDESİNLER

Asgari ücret zammı ile ilgili eleştiriler getiren muhalefete de yüklenen Erdoğan "Açık artırma yöntemi ile asgari ücret açıklıyorlar dedi.

Erdoğan muhalefete yönelik 'Açık artırma' usulüyle asgari ücret açıklayan muhalefeti de, ülke ve millet hayrına bir iş yapacaklarsa, SGK’ya olan birikmiş borçlarını ödemeye davet ediyorum. Sayın bakan kendilerini çok daha kararlı şekilde silkelemende fayda var." ifadelerini kullandı.

ANKARA KULİSLERİ BU RAKAMI KONUŞUYOR

Diğer yandan AKP kulislerinde asgari ücretin 23-25 bin TL aralığında olacağı konuşuluyor. Ancak asgari ücretin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inisiyatif kullanması ile 26 bin liraya çıkarılabileceğini söyleniyor.