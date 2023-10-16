Erdoğan'dan BAE'ye yeni jest. Resmi Gazete'de yayımlandı

Reuters'ta yer alan habere göre, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararına değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre badem ve ceviz ithalatının gümrük vergisi oranları arttı.

Badem ithalatının gümrük vergisi oranı yüzde 2'den yüzde 15'e, ceviz ithalatının gümrük vergisi ise yüzde 4'ten yüzde 15'e çıkarıldı. Ancak BAE'den ithal edilecek badem için yüzde 1, ceviz için yüzde 2 gümrük vergisi uygulanacak.

VERGİ ORANLARI ARTIRILDI

Ek mali yükümlülük tutarı ürünün kabuklu olanları için ton başına 452 dolardan 580 dolara, kabuksuz olanları için 818 dolardan 942 dolara çıkarıldı. Ceviz ithalatının gümrük vergisi oranı ise yüzde 4’ten yüzde 15’e, ek mali yükümlülük tutarı da kabuklu ceviz için ton başına 307 dolardan 416 dolara, kabuksuz ceviz için de 573 dolardan 1,099 dolara çıkarıldı.

BAE’DEN İTHAL EDİLENLERE DAHA DÜŞÜK VERGİ

Bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri’nden yapılacak ithalata 30 Ağustos’ta yayımlanan ithalat rejimi kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına paralel olarak badem için yüzde 1, ceviz için yüzde 2 gümrük vergisi ve buna yönelik ek mali yükümlülük tutarları uygulanacak. Karar 1 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girecek.

Aynı gazetede yer alan ithalatta gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararıyla, dokumaya elverişli mensucat ve bunlardan mamul eşyalar başlığı altında listelenen çok sayıda ürünün ek gümrük vergilerinde düzenleme yapıldı. Düzenleme 1 ay sonra yürürlüğe girecek.

KAHVEDE VERGİ MUAFİYETİ SAĞLANMIŞTI

Öte yandan, Türkiye ile BAE arasında imzalan ticaret anlaşması kapsamında BAE’den yapılacak ithalatta birçok ürüne vergi muafiyeti sağlanmıştı.

Vergi muafiyeti kapsamında kahve de yer alıyor ancak Türkiye'deki kahve üreticileri BAE’ye sağlanan vergi muafiyetinin yerli üreticiyi iflasa sürükleyeceğini belirtmişti.

HURMA, YUMURTA, REÇEL, DONDURMA, YAĞ

Ağustos ayının sonunda ise, Türkiye ile BAE arasında imzalanan ve Erdoğan tarafından 27 Nisan 2023'de imzalanan ekonomiyle ilgili anlaşma meyvesini vermişti. BAE’den ithal edilen birçok üründe gümrük vergisi sıfırlanmıştı.

Vergi alınmayacak ürünler şöyle:

* Tavuk yumurtaları

* Tavuk haricinde kalan kümes hayvanlarının yumurtaları

* Kuş ve kümes hayvanlarının kabuksuz yumurtaları

* Sebzeler (pişirilmiş, dondurulmuş)

* Hurma

* Patates unu ve ezmesi

* Malt

* Ekim amacıyla kullanılan tohum

* Soya yağı

* Palm yağı

* Hindistan cevizi

* Diğer bitkisel ve mikrobiyal katı yağlar ve sıvı yağlar

* Hayvansal, bitkisel katı ve sıvı yağlar

* Makarnalar

* Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları

* Gevrek ekmek

* Tatlı bisküviler

* Reçeller

* Dondurma ve yenilen diğer buzlar

EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASI İMZALANMIŞTI

BAE'nin başkenti Abu Dabi'de 3 Mart 2023'te imzalanan ‘Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması' ve anlaşmada değişiklik yapılmasına dair notaların onaylanması hakkındaki karar, Resmi Gazete'nin 27 Nisan 2023 tarihli birinci mükerrer sayısında yer almıştı.