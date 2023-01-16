Erdoğan’dan Bahçeli’yi hayal kırıklığına uğratacak talimat. Gazeteci Sedat Bozkurt açıkladı

Kısadalga.net’te “Normal anormal üzerinden bir MHP-AKP ilişkisi” başlıklı köşe yazısında Bozkurt, zincir marketlerin iktidar partisinin yörüngesinde olduğunu hatırlattı.



"ÇIK YANIT VER"

Aykaç’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ulaştığını kaydeden Bozkurt, devamında şunları yazdı:



"Marketlerin örgütlü olduğu dernek başkanlığından istifa etmek zorunda kalan Galip Aykaç, Bahçeli’nin kendileriyle ilgili sert açıklaması üzerine Erdoğan'a bir biçimde ulaştı ve ne yapılması gerektiğini sordu. Aykaç'ın aldığı yanıt hayli ilginçti. Erdoğan’ın Aykaç’a 'çık yanıt ver' dediği belirtiliyor. Aykaç’ın yanıtındaki sertliğe bakılınca bu bilginin doğru olma olasılığı artıyor. Sonrasında yaşananlar Erdoğan siyasetini bilenler için şaşırtıcı değil. Tüm bu MHP’yi yoklamaların bir anlamı olduğunu unutmamak lazım."







NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ’yle irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine de inanıyoruz. Milletimizin sırtına zam kamburu yerleştirmek isteyenler her yerde bizi karşılarında bulacaktır" şeklindeki sözleriyle başlayan gerilim, Erdoğan'ın şu açıklamasının ardından tırmandı:



"Medya yatıyor, kalkıyor belli isimleri ekrana çıkararak market de market yaptıkları iş bu. Marketlerle ilgili gerek zincir gerek diğer marketlerle alakalı fiyatlar böyle. Kabine'de arkadaşlarıma söyledim. Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere kontrolleri sıkılaştıracağız."



"ART NİYET VAR"

BİM CEO'su Galip Aykaç'ın "üç harfliler" denilerek yürütülen tartışmaya tepkisi ise sert oldu:



"FETÖ'yle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler. Bu süreçte o bahsedilen zincir marketleri diye altını çizerek söylenen üç harfliler diye bizleri farklı yere koyan ve bunları koymaya çalışan ve Müslüman olduğunu iddia eden bu insanlara söyleyeceklerimiz var. Lütfen aynaya baksınlar. Kendilerini göreceklerdir. Bunların hepsinde bir art niyet vardır. Bir algı yönetimi vardır. Bunlara tüketicimiz hiçbir zaman karşılık vermemiştir."



Aykaç, bu ifadelerin ardından Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı görevinden istifa etti.



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