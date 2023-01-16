16 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Erdoğan’dan Bahçeli’yi hayal kırıklığına uğratacak talimat. Gazeteci Sedat Bozkurt açıkladı

Erdoğan’dan Bahçeli’yi hayal kırıklığına uğratacak talimat. Gazeteci Sedat Bozkurt açıkladı

BİM CEO’su Galip Aykaç'ın geçtiğimiz günlere damgasını vuran çıkışının ardından zincir marketler ile MHP arasında yaşanan gerilimle ilgili gazeteci Sedat Bozkurt, Erdoğan iddiasını ortaya attı. 

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 11:31
Takip Et

Erdoğan’dan Bahçeli’yi hayal kırıklığına uğratacak talimat

Erdoğan’dan Bahçeli’yi hayal kırıklığına uğratacak talimat. Gazeteci Sedat Bozkurt açıkladı
+
Aa
-

Kısadalga.net’te “Normal anormal üzerinden bir MHP-AKP ilişkisi” başlıklı köşe yazısında Bozkurt, zincir marketlerin iktidar partisinin yörüngesinde olduğunu hatırlattı. 

"ÇIK YANIT VER"
Aykaç’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ulaştığını kaydeden Bozkurt, devamında şunları yazdı:

"Marketlerin örgütlü olduğu dernek başkanlığından istifa etmek zorunda kalan Galip Aykaç, Bahçeli’nin kendileriyle ilgili sert açıklaması üzerine Erdoğan'a bir biçimde ulaştı ve ne yapılması gerektiğini sordu. Aykaç'ın aldığı yanıt hayli ilginçti. Erdoğan’ın Aykaç’a 'çık yanıt ver' dediği belirtiliyor. Aykaç’ın yanıtındaki sertliğe bakılınca bu bilginin doğru olma olasılığı artıyor. Sonrasında yaşananlar Erdoğan siyasetini bilenler için şaşırtıcı değil. Tüm bu MHP’yi yoklamaların bir anlamı olduğunu unutmamak lazım."



NE OLMUŞTU?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ’yle irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine de inanıyoruz. Milletimizin sırtına zam kamburu yerleştirmek isteyenler her yerde bizi karşılarında bulacaktır" şeklindeki sözleriyle başlayan gerilim, Erdoğan'ın şu açıklamasının ardından tırmandı:

"Medya yatıyor, kalkıyor belli isimleri ekrana çıkararak market de market yaptıkları iş bu. Marketlerle ilgili gerek zincir gerek diğer marketlerle alakalı fiyatlar böyle. Kabine'de arkadaşlarıma söyledim. Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere kontrolleri sıkılaştıracağız."

"ART NİYET VAR"
BİM CEO'su Galip Aykaç'ın "üç harfliler" denilerek yürütülen tartışmaya tepkisi ise sert oldu:

"FETÖ'yle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler. Bu süreçte o bahsedilen zincir marketleri diye altını çizerek söylenen üç harfliler diye bizleri farklı yere koyan ve bunları koymaya çalışan ve Müslüman olduğunu iddia eden bu insanlara söyleyeceklerimiz var. Lütfen aynaya baksınlar. Kendilerini göreceklerdir. Bunların hepsinde bir art niyet vardır. Bir algı yönetimi vardır. Bunlara tüketicimiz hiçbir zaman karşılık vermemiştir."

Aykaç, bu ifadelerin ardından Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı görevinden istifa etti.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Survivor 2023 yarışmacılarının alacağı paralar belli oldu
1
﻿Survivor 2023 yarışmacılarının alacağı paralar belli oldu
﻿Survivor 2023 yarışmacılarının alacağı paralar belli oldu
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
2
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
﻿Ağzından alev püskürten demir döküm ejderha. Dijital olarak kontrol edilebiliyor
3
﻿Ağzından alev püskürten demir döküm ejderha. Dijital olarak kontrol edilebiliyor
﻿Ağzından alev püskürten demir döküm ejderha. Dijital olarak kontrol edilebiliyor
﻿Meteoroloji kahini Kerem Ökten Şubat Mart ve Nisan ayında olacakları açıkladı
4
﻿Meteoroloji kahini Kerem Ökten Şubat Mart ve Nisan ayında olacakları açıkladı
﻿Meteoroloji kahini Kerem Ökten Şubat Mart ve Nisan ayında olacakları açıkladı
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
5
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
6
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
7
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
﻿Hırvatistan euroya geçti
﻿Hırvatistan euroya geçti
﻿Hırvatistan euroya geçti
﻿Otomobil takla attı: 1 yaralı
﻿Otomobil takla attı: 1 yaralı
﻿Otomobil takla attı: 1 yaralı
﻿Ufuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ufuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ufuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Kafkas Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Kafkas Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Kafkas Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.