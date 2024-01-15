Erdoğan'dan Bakan Şimşek'e yasak

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'dan Bakan Şimşek'e yasak
Bloomberg'in haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-Filistin savaşındaki tutumu nedeniyle Dünya Ekonomik Forumu'na tepki göstermek amacıyla Türk yetkililerini Davos'a gitmemeleri için uyardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Davos'taki yıllık toplantılara katılmayı planladığını ancak Erdoğan’dan gelen bu istek üzerine Dünya Ekonomik Forumu’na katılmama kararı aldı.

İSRAİL'E DESTEK VERMİŞTİ

Davos Forumu'nun kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Klaus Schwab, Hamas'ın 7 Ekim operasyonunu kınayarak "İsrail'e yönelik terörist saldırı" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan 2009 yılında İsrail'in bir önceki yıl Gazze'ye düzenlediği askeri operasyon sebebiyle dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile yaptığı tartışma sonrası salonu terk etmiş ve “Bir daha Davos'a gelmem” demişti.

İlgili Haberler
MTV 2024'te kaç kez ödenecek. Geçen yıl 4 kez ödenmişti
Davos’ta yapay zeka masaya yatırılacak
Son Haberler
Haim Revivo'dan Jehezkel paylaşımı: Taraftarlar ayağa kalktı Spor
Haim Revivo'dan Jehezkel paylaşımı: Taraftarlar ayağa kalktı
Öksürüğü önlemenin yolları Sağlık
Öksürüğü önlemenin yolları
İBB’ye kumpas ekibine valilik izin vermiş Gündem
İBB’ye kumpas ekibine valilik izin vermiş
Nauru Tayvan'la diplomatik ilişkilerini kesti Dünya
Nauru Tayvan'la diplomatik ilişkilerini kesti
Tartıştığı eski eşini av tüfeği ile öldürdü Gündem
Tartıştığı eski eşini av tüfeği ile öldürdü
Kireçlenme nedir? Kireçlenme belirtileri neler? Sağlık
Kireçlenme nedir? Kireçlenme belirtileri neler?