Erdoğan'dan Bakan Şimşek'e yasak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Davos'taki yıllık toplantılara katılmayı planladığını ancak Erdoğan’dan gelen bu istek üzerine Dünya Ekonomik Forumu’na katılmama kararı aldı.

İSRAİL'E DESTEK VERMİŞTİ

Davos Forumu'nun kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Klaus Schwab, Hamas'ın 7 Ekim operasyonunu kınayarak "İsrail'e yönelik terörist saldırı" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan 2009 yılında İsrail'in bir önceki yıl Gazze'ye düzenlediği askeri operasyon sebebiyle dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile yaptığı tartışma sonrası salonu terk etmiş ve “Bir daha Davos'a gelmem” demişti.