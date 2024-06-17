Erdoğan'dan bayram günü 'Cumhur İttifakı' açıklaması

Açıklamasında ağırlıklı olarak muhalefete de yüklenen Erdoğan, "Muhalefet cenahında yıkıcı, provokatif bir dil yerine artık farklı üslupların yapıcı, olumlu, birleştiren bir tutumun hakim olmasının vakti çoktan gelmiştir" diye konuştu.

Erdoğan konferans aracılığıyla düzenlenen ve 81 ilin parti teşkilatıyla bayramlaşma programında bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasının bir bölümünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Erdoğan 76 yıldır işgal, zulüm ve sistematik katliama maruz kalan Filistin halkının bir bayramı daha geçirdiğine değinerek her Filistinlinin barışa hasret olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Dünya, İsrail'in kana susamışlığına karşı tedbirler hazırlamak her gün bir yenisine şahit olduğumuz katliamların önüne derhal set çekmek zorunda" sözlerini kullandı.

"SEÇİMSİZ 4 YIL" MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan teşkilatına yaptığı bayram konuşmasında önümüzdeki seçimsiz 4 yılın büyük hizmetlerle, Türkiye Yüzyılı'na yaraşır eserlerle, her alandaki dev projelerle ve reformlarla dolu dolu geçirilmesini beklediğini ve tek bir günün bile ziyan edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

ERDOĞAN'DAN ENFLASYON AÇIKLAMASI

"Son bir yıldır kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programımız hedeflerimiz ve öngörülerimiz doğrultusunda olumlu yönde ilerlemekte" diyen Erdoğan, enflasyon ile ilgili verdiği mesajında "Üretim, ihracat ve istihdam alanlarında hamdolsun çok iyi bir yerdeyiz. Yılın 2. yarısından itibaren enflasyonda daha motive edici haberler almaya başlayacağız." diye konuştu.

MUHALEFETE YÜKLENDİ

"Türkiye'nin seçimler nedeni ile oluşan gerilimli atmosferi hızla geride bırakıp tüm kapasiteyle geleceğe odaklanması gerektiğine inanıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkeye ve millete hizmet yarışı olan siyasetin farklı partiler arasında süren bir yıpratma savaşı olarak algılanmasının mutlaka önüne geçmeliyiz" dedi.

Muhalefete de yüklenen Erdoğan, "Bunun için muhalefetin haksız ithamlarla, iftiralarla, siyasi nezakete sığmayan suçlayıcı sözlerle siyaset yapma alışkanlığını hızla terk etmesi şarttır. Muhalefet cenahında yıkıcı, provokatif bir dil yerine artık farklı üslubun, yapıcı, olumlu, birleştiren bir tutumun hakim olmasının vakti çoktan geldi" ifadelerini kullandı.

'CUMHUR İTTİFAKI' VURGUSU

Cumhur İttifakı ile ilgili de mesaj veren Erdoğan, "Cumhur İttifakı 85 milyonun birliğinin, dirliğinin ve kardeşliğinin teminatı durumundadır. İttifakımız ne kadar güçlü olursa Türkiye de o denli güvende olacaktır. Bunun için fitne kazanı kaynatanların oyunlarına kesinlikle gelmeyeceğiz. Partimizin ve ittifakımızın surlarında gedik açılmasına fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.