Erdoğan'dan Berlin'de Almanya'ya İsrail tepkisi: Bizim Holokost geçmişimiz yok

Resmi ziyarette bulunmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile baş başa görüşecek.

İkili görüşme öncesi liderler açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yaptığı açıklamada "Burada bu çocuklar nasıl vuruluyor. Biz elimiz kolumuz bağlı mı duracak. Bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar. Biz Holokost cenderesinden geçmedik. Bizim insana saygımız farklıdır. Bundan dolayı kimseye borcumuz yok." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti.

Ziyareti kapsamında Steinmeier ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Şansölyelik Binası'nda Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile baş başa görüşecek.

İkili görüşme öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın konuşmasından şunlar öne çıktı:

ERDOĞAN: BİZ HOLOKOST CENDERESİNDEN GEÇMEDİK BİZİM İNSANA SAYGIMIZ FARKLIDIR

“Şu anda şu kadar mali destekten bahsediliyor. İsrail'in nükleer silahı var ama söylemezler. Hamas'a destek veriliyor mu hayır. Filistin'in kendisine verilmesi gerek destekler de verilmiyor. İbadethaneler hastaneler vuruluyor. Hastanelerin vurulması çocukların öldürülmesi Tevrat'ta falan yoktur. Bunları yapamazsın. Burada bu çocuklar nasıl vuruluyor. Biz elimiz kolumuz bağlı mı duracak. Bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar. Biz Holokost cenderesinden geçmedik. Bizim insana saygımız farklıdır. Başbakanlığımda ilk defa antisemitizm konusunda tavır koymuş bir liderim. Bundan dolayı kimseye borcumuz yok.”

“BİZİ SAVAŞ UÇAKLARINI VERMEMEKLE TEHDİT EDEMEZSİN”

Bir basın mensubunun "Almanya, Türkiye'ye Eurofighter savaş uçaklarını verecek mi?" sorusuna da yanıt veren Erdoğan, "Savaş uçaklarını Almanya verir ya da vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Bir basın mensubu olarak bizi bununla tehdit etmeyin. Bize öyle sorular sorun ki, bu sorular vicdani olsun, insani olsun. Cevaplarını da biz size o şekilde verelim." şeklinde konuştu.

Daha sonra soruyu yanıtlayan Erdoğan, “Antisemitizme karşı mücadeleyi ilk veren lider ben oldum. Şu anda Almanya İsrail'e şu kadar maddi destek verdiğinden bahsediyor. Savaş uçaklarını Almanya verir ya da vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerde bunun çalışması yapıyor. Şu anda insansız hava uçaklarında Türkiye önde gelen ülkelerden biridir. Bir basın mensubu olarak bizi bununla tehdit etmeyin. Bize insani, vicdani sorular sorun, cevaplarını biz size o şekilde verelim.”

“YATIP KALKIYORLAR HAMAS, ARTIK GAZZE DİYE BİR YER KALMADI”

“Misafirperverlik için tüm Alman dostlarıma teşekkür ediyorum. Bu ziyarete büyük önem veriyorum. Türkiye Almanya arasındaki kapsamlı ilişkileri ele alacağız. Ticari, siyasi, askeri ilişkiler boyutları olacak. İsrail Filistin arasındaki gelişmeler boyutu olacak. Burada da açık ve net konuşacağım. 7 Ekim tarihi bir başlangıç olarak anlatılıyor. Sonraki süreç konuşulmuyor. 13 bin Filistinli öldürülmüştür. Artık Gazze diye bir yer kalmadı. Şu anda yatıp kalkıyorlar Hamas. Hamas'ın gücü ile İsrail'in gücü mukayese edilebilir mi?”

"TAHIL KORİDORU'NDAN GELENİN YÜZDE 40'I AVRUPAYA GİDİYOR"

“Rehine takası deniyor. Biz buna da varız. Rehine sayısı itibariyle İsrail'deki rehine sayısı nedir, öbür taraftaki rehine sayısı nedir. Kat kat fazlasıyla İsrail'in elinde rehine var. Yılların tutsakları İsrail'in elinde. Bunu da görmezsek haksızlık olur. Tahıl koridorunda nasıl çalışma ortaya koyduysak, ayrım yapmadık. Karadeniz Tahıl Koridoru'ndan gelenin yüzde 40'ı Avrupa'ya 14'ü bize geldi diğerleri diğer bölgelere. Rusya ciddi miktarda tahıl göndermeye karar verdi. Değirmen safhası Zimbabve'de yok. Biz TMO olarak un olarak oralara göndeririz dedik. 4 veya 5 ülkeye Rusya koridordan tahıl göndermeyi planladı adım atacak. Biz de 2.safha una dönüştürmede adım atarız. Almanya Türkiye arasında böyle bir adımın yanında NATO müttefikimiz Almanya'yla kararlı adımlar atmanın görüşmelerini de yapmamız lazım. Almanya'daki Türk toplumunun huzur içinde yaşaması en büyük temennimizdir. Diğer konu göç konusu. Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci görüşmemizin bir bölümünü oluşturmaktadır. Gümrük birliği ve vize serbestisi konusunda uzun süredir haklı beklentilere sahibiz. 52 senedir Türkiye AB kapısında bekletilmektedir. Viza serbestisi sağlanan kadar vatandaşlarımızın vize işlemlerinin hızlandırılması konusunu ele alacağız.”

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM KAÇINILMAZ"

“Hepimizin önceliği ateşkes sağlanması ve insani yardımların kesintisiz akışının sağlanması. 10 uçak yardımı Mısır'a gönderdik. Gemi ile 666 ton gıda sahra hastanesi gibi gönderdiklerimiz oldu. Bütün dert akan kanın durdurulmasında. Temennimiz daha fazla hastayı da yaralı veya kanserli onları da ülkemize almak ve tedavilerini yapmak. Yaşananlar iki devletli çözümün kaçınılmaz olduğunu göstermektedir.”

“SEN BİR HRİSTİYAN OLARAK KİLİSELERİN VURULMASINDAN RAHATSIZ OLMUYOR MUSUN? NİYE TAVIR KOYMUYORSUN?”

“NATO'nun önde gelen ülkelerinden biri ilk beşin içinde yer alan bir ülkeyiz. Türkiye NATO'da sıradan bir ülke değil. NATO'da düşüncesi kimin ne olursa olsun Rusya Ukrayna arasında herkes kimin yanında Ukrayna'nın. Biz Ukrayna ile de Rusya ile de görüşüyoruz. Ama 33 milyon ton koridordan tahılı Avrupa'ya Afrika'ya götüren biz olduk. Ben sana yüzlerce demiyorum, binlerce Filistinliyi şu anda İsrail öldürdü mü? Öldürdü. Hastaneleri yok etti mi, etti, ibadethaneleri, kiliseleri vuruyor mu, vuruyor. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım. Sen bir Hristiyan olarak bu kiliselerin vurulmasından rahatsız olmuyor musun? Bunlara karşı niye tavır koymuyorsunuz. Bizim için Musevi, Hristiyan, Müslüman ayrımının olmaması gerekir.”

Ev sahibi ülke Almanya'nın Başbakanı Olaf Scholz ikili görüşme öncesi şu açıklamalarda bulundu:

SCHOLZ: BİZİM İSRAİL İLE OLAN ANLAŞMAMIZ TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİLDİR

“Birlikte görüşme imkanımızın olması çok iyi. Ukrayna'ya Rusya'nın saldırıları ilk konumuz. Türkiye'nin Ukrayna'dan tahıl ihracatında önemli rol oynadığını biliyoruz. Özellikle bu konuda teşekkür etmek istiyorum. İsveç'in NATO üyeliğini görüşeceğiz. Hamas'ın terör eylemini kınamaktayız. Biraz sonra Ortadoğu'daki gerilimi ve neler yapabileceğimizi konuşacağız. İki taraf olarak bizler de endişe duyuyoruz. Bizim İsrail ile olan anlaşmamız tartışmaya açık değildir. Sivil halkın acıları bizi de üzüyor. Almanya'da yaşayan 5 milyon Müslümanlarla ilgili de onların da burada yeri vardır, inkâr edenlere karşı gelmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanı güncel sorunla ilgili farklı görüş açımız olduğu sır değildir. Bu güncel konuların yanı sıra ikili ilişkilerle ilgili de konuşacağız. Türkiye'nin AB konusundaki adımlarını da konuşacağız. Gaziantep bölgesinde yaşanan deprem iki ülkenin ne kadar yakın ilişkiler içinde olduğunu gözler önüne serdi. Sahra hastanesi kuruldu ve binlerce insan kısa süreli olarak Almanya'ya getirildi. Ekonomik iş birliği açısından çok büyük potansiyel var.”

“İSRAİL'İN KENDİSİNİ SAVUNMA HAKKI VARDIR”

“İsrail'in kendisini savunma hakkı vardır. Hamas tarafından hunharca bir terör saldırısıyla. Sivil mağdurların sayısını azaltmamız gerekiyor. Bu nedenle bizim için gerekli olan için mücadele ediyoruz. Katkılarımızı sürdürüyoruz. Almanya insani yardımlar konusunda önce gelen ülkelerdendir. Hamas insanları koruma kalkanı olarak istismar ediyor. Hamas'ın aldığı rehineleri koşulsuz şartsız serbest bırakılmasını istiyoruz. AB Zirvesi'nde ara verilmesi konusunu görüştük.”

“HAMAS KONUSUNDA FARKLI GÖRÜŞLERE SAHİBİZ”

“Rusya'nın anlaşmadan çekilmesi üzücü. İsrail'in kendisini savunabiliyor olması gerekiyor. Buna karşı bir şey yapılması gerekiyor. Biz de bunu yapıyoruz. Sivil kurban sayısını aza indirmek gerekiyor. Bütün insanlar için geçerlidir. Rehinelerin serbest bırakılması gerekiyor. Barışçıl bir perspektif için Hamas'ın eylemlerini yapamıyor olması gerekiyor. Farklı görüşlere sahibiz.”

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da Bellevue Sarayı'nda Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.

Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarının artık sonlandırılması gerektiğini ve insan hakları ihlallerine karşı tüm dünyadan gelecek tepkinin önemli olduğunu ifade etti.”

TÜRK HEYETİNDE BULUNANLAR

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Milletvekilleri Oğuz Üçüncü ile Meryem Göka, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.