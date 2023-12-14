Erdoğan'dan Bitmez için başsağlığı telefonu

Kaynak: AA
Erdoğan'dan Bitmez için başsağlığı telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu arayarak başsağlığı diledi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2 gün önce bütçe görüşmelerinde kürsüde konuşmasını yaparken aniden fenalaşarak yere düşen ve ardından Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hasan Bitmez bugün hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

HASAN BİTMEZ'İN ÖZ GEÇMİŞİ

Giresun'da 1969'da dünyaya gelen Bitmez, yükseköğrenimini El-Ezher Üniversitesi'nde tamamladı.

Bitmez, Gebze İmam-Hatip Lisesi Mezunlar Derneği, Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Dergisi, International Islamic Federation of Student Organizations, International Youth Form, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi gibi pek çok sivil toplum kuruluşunda kuruculuk ve başkanlık görevleri başta olmak üzere çeşitli kademelerde görev yaptı.

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyesi olan Bitmez, İslam Birliği Araştırmaları Merkezi Başkanlığı ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütüyordu.

Arapça ve İngilizce bilen Bitmez, evli ve bir çocuk babasıydı.

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