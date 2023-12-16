Erdoğan’dan çok sayıda atama ve görevden alma. Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Şemseddin Yalçın görevden alındı. Milli Savunma Bakanlığı'na 22 albay, 4 yarbay, 7 binbaşı olmak üzere 33 asker başmüfettiş ve müfettiş olarak atandı.