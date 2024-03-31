Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Kaynak: AA
Erdoğan'dan diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bu görüşmelerde çeşitli konular ele alındı:

İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ İLE GÖRÜŞME

Türkiye ve İran ikili ilişkileri tartışıldı. İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum ele alındı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Gazze’de ateşkes kararının bir an önce uygulanması için çalışmaların artarak devamının önemine vurgu yapıldı. El Fetih ve Hamas’ın bu süreçte birlik içinde hareket etmesi gerektiği ifade edildi.

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV İLE GÖRÜŞME

Türkiye ile Özbekistan ilişkileri ele alındı. Küresel ve bölgesel konular üzerinde görüşüldü. Türkiye’nin demokratik olgunlukla gerçekleştirdiği yerel seçim nedeniyle tebriklerini ileten Mirziyoyev’e teşekkür edildi.

KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI SADIR CAPAROV İLE GÖRÜŞME

Türkiye-Kırgızistan ikili ilişkileri tartışıldı.Küresel ve bölgesel konular ele alındı.Türkiye’de gerçekleşen yerel seçimler dolayısıyla tebriklerini ileten Caparov’a teşekkür edildi.

HOLLANDA BAŞBAKANI MARK RUTTE İLE GÖRÜŞME

Türkiye ve Hollanda ikili ilişkileri üzerinde duruldu. NATO’nun yeni genel sekreterini belirlemesine ilişkin süreç ele alındı. NATO Genel Sekreteri adayı olan Rutte’ye Türkiye’nin beklentileri ifade edildi.

Yeni genel sekreterin terörle mücadele, üyelerin güvenlik ve çıkarlarına hizmet etme, İttifak’ın birliğini güçlendirme ve temel değerlere bağlılık konularında taahhütlerde bulunması gerektiği belirtildi.

Türkiye’nin bu konudaki kararını stratejik akıl ve hakkaniyet çerçevesinde vereceği vurgulandı.

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