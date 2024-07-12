Erdoğan’dan Esad’a çağrı: Ya Türkiye’ye gel ya da başka bir ülkede görüşelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington’da NATO Liderler Zirvesi’ne ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Erdoğan, NATO zirvesine ilişkin, "NATO Ukrayna konseyi oturumunu başarı ile tamamladık, tarihi bir zirveyi daha neticelendirdik, Biden'a müteşekkiriz. Stoltenberg'e şahsım ve heyetim adına teşekkürlerimi iletiyorum. Rusya-Ukrayna savaşı konusunda ise uluslararası hukuktan yana bir duruş sergiledik. Yeni somut adımlar üzerinde mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

“NATO ZİRVESİ İSTANBUL’A YAKIŞIR”

Türkiye'de yapılacak NATO zirvesinin hangi kentte gerçekleştirileceğine ilişkin sorulan soruya da yanıt veren Erdoğan, "Büyük ihtimalle bu İstanbul'a yakışır. İstanbul'da zirveyi yapar, NATO'yla birlikte dünyaya selamımızı çakarız" dedi.

"YA BENİM ÜLKEME GEL"

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşüp görüşmeyeceğine dair de konuşan Erdoğan, çağrısını yineleyerek, şunları söyledi: "Sayın Esed'e 'ya ülkeme gel ya da üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım' çağrımı 2 hafta önce yaptım. Ve bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanı'mı görevlendirdim. O da muhataplarıyla görüşmek suretiyle inşallah bu dargınlığı kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz"

“SAYIN ESAD İLE GÖRÜŞÜRÜM” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Esad’a ‘Sayın Esad’ diyerek, “Diplomasi ilişkisi kurulmaması için hiçbir sebep yok. Biz Suriye ile ilişkileri geliştirmekte aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Suriye'nin de iç işlerine karışmak gibi hedefimiz olamaz. Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak yaşadığımız bir topluluktur. Nasıl ki biz Suriye ile ilişkilerimizi geçmişte canlı tuttuysak, ailece görüşmelere varıncaya kadar Sayın Esed ile bu görüşmeleri yaptık, yarın olmaz diye bir şey mümkün değil, yine olur” demişti.