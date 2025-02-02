Erdoğan’dan Etem Çalışkan için taziye mesajı

Kaynak: İHA
Erdoğan’dan Etem Çalışkan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan'ın vefatı üzerine taziyede bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan'ın vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün imzasını stilize eden kaligrafi sanatçısı Çalışkan'ın vefatı nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Dün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, kaligrafi sanatının usta ismi Etem Çalışkan'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

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