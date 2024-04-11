Erdoğan'dan Hamas lideri Haniye'ye taziye telefonu

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'dan Hamas lideri Haniye'ye taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, üç çocuğu ve dört torunu İsrail saldırısında öldürülen Haniye’ye başsağlığı dileklerini iletti.

İsrail, Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı hedef aldı.

Saldırı sonucu Haniye'nin araçta bulunan üç oğlu ve dört torunu hayatını kaybetti.

ERDOĞAN'DAN HAMAS TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haniye'ye başsağlığı dileklerini iletti.

Haniye ile görüşmesinde Erdoğan, İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini söyledi.

GÖRÜŞME ANI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Erdoğan ile Haniye arasında gerçekleşen telefon görüşmesin görüntüleri ortaya çıktı.

Ateşkes müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas lideri Haniye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yanında bulunanlara hoparlörden dinletti.

Öte yandan Haniye’nin yanında Hamas’ın eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal'in de bulunduğu görüldü.

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