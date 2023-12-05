Erdoğan’dan Hasan Arat’a tebrik telgrafı. Telgrafın tellerine kartal mı konar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Başkanlığına seçilen Hasan Arat’ı telgrafla tebrik etti. Erdoğan’ın tebrik telgrafına “Telgrafın tellerine kartallar konar” yorumu yapıldı.

KAYNAK: İHA
Erdoğan’dan Hasan Arat’a tebrik telgrafı. Telgrafın tellerine kartal mı konar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Hasan Arat'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Arat'a gönderdiği telgrafta, "Beşiktaş Spor Kulübü başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla tebrik eder, size ve yönetim kurulu üyelerinize başarılar dilerim." ifadeleri yer aldı.

HASAN ARAT MAZBATAYI ALDI

Öte yandan Pazar günü gerçekleşen olağanüstü genel kurulda Beşiktaş Başkanlığına seçilen Hasan Arat mazbatasını aldı. Arat yaptığı açıklamada şeffaflık mesajı verdi. Arat, “Takım ile ilgili soru ve taleplerinizi artık Samet (Aybaba) ve Feyyaz (Uçar) Hoca ile görüşmenizi istiyorum. Daha önce de söylediğim gibi, Beşiktaş Futbol Takımı’nı sadece Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar konuşacak. Bugünden itibaren ben herhangi bir sosyal medya paylaşımı yapmayacağım. Sadece kulübün sosyal medya grupları bu konuda aktif olacak. Medyaya karşı son derece şeffaf bir Beşiktaş olacak” şeklinde konuştu.

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