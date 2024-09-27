Erdoğan’dan Heybeliada’daki Ruhban Okulu için talimat ‘Fener Rum Patriği duyurdu’

Heybeliada’daki Ruhban Okulu’nda restorasyon çalışmaları sürerken, Fener Rum Patriği Bartholomeos da Yunan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından MEB’e talimat verildiğini söylerken, “Faaliyetin eşiğinde olduğumuza artık eminiz” ifadelerini kullandı.

1971’de Anayasa Mahkemesi, aralarında Ruhban Okulu’nun da bulunduğu özel yükseköğretim kurumlarının bir devlet üniversitesine bağlanmasını kararlaştırılmasının ardından Patrikhane karara itiraz etmişti. Aynı yıl okul faaliyetlerini askıya aldı. 50 yılın üzerinde geçen sürenin ardından Ruhban Okulu’nda faaliyet hazırlıkları dikkat çekiyor. Atina Haber Ajansı’da yer alan haberde, Selanik’i ziyaret eden Patrik Bartholomeos, Ruhban Okulu’nun kısa sürede yeniden faaliyete geçeceğine dair büyük iyimserlik içinde olduğunun altını çizdi.

BARTHOLOMEOS: EMİR, ERDOĞAN’DAN VERİLDİ

Ruhban Okulu’nun yeniden faaliyete geçmesi ile ilgili Türkiye Eğitim Bakanı’nın okulu ziyaret ettiğini belirten Bartholomeos, önümüzdeki hafta ise Patrikhane’den kalabalık bir heyet başkente giderek teknik detaylar konusunda fikir alışverişinde bulunulacağını duyurdu. Bartholomeos, “Okulumuzun yeniden faaliyet göstermesi hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza dair son derece iyimserim. Eğitim Bakanlığı yetkililerine emir yukarıdan, Sayın Başkan Tayyip Erdoğan’dan verildi. Okulumuzun yeniden faaliyete geçmesi eşiğinde bulunduğumuza artık eminiz.” ifadelerini kullandı.

TEKİN: KENDİ ÇALIŞMAMIZI YAPIYORUZ

Geçen senelerde Ruhban Okulu’nun yeniden faaliyete geçmesi için ABD ve AB tarafından çağrılar yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Ruhban Okulu’nu 28 Mayıs’ta ziyaret ettiğinde incelemelerde bulunmuştu. Tekin, “Okulun, Ruhban Okulu olarak faaliyet verebilmesi açısından kendi çalışmamızı yapıyoruz” demişti.

12 PATRİK MEZUN OLDU

Ruhban Okulu faaliyet gösterdiği 1844-1971 yılları arasında Ortodoks aleminin en önemli ilahiyat okulu olarak biliniyordu. Aynı yıllar içinde bine yakın mezun verirken, Mezunlar arasında Bartholomeos dahil 12 patrik yer alıyordu.