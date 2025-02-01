Erdoğan'dan ihraç edilen teğmenlere ilişkin ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İzmir İl Kongresi'nde konuşma yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Milletimiz İzmir'in istiklalini, Türkiye'nin istiklaliyle müsavi tutmuştur

Eski İzmir türkülerine bakarsanız, çoğunun kahramanlık üzerine efelerin cesareti, askerlerimiz fedakarlığı üzerine yazıldığını görürsünüz

Biz de İzmir'e Çakabey nasıl sahip çıktıysa, Gazi nasıl sahip çıktıysa, Menderes nasıl sahip çıktıysa öyle samimiyetle sahip çıktık

Bir zamanlar medeniyet sembolü İzmir, tarihinin en karanlık, en bakımsız, en perişan devrini yaşıyor

İzmir'in hemen tüm mahalleleri, denizi perişan vaziyettedir. Tek işi vatandaşa hizmet etmek olanlar, maalesef vatandaşa hizmetten başka her işi yapıyor

Son 10 yılda yaşananlar bile, şehrin CHP'li yerel yöneticiler ve siyasetçiler tarafından nasıl bir garabet sarmalına sokulduğunu göstermeye yeterlidir. Haklarını isteyen işçileri dinlemek yerine sokağa atarlar

Bunlar (CHP) ilericilik kisvesi altında yağma düzenlerini devam ettirmek için canhıraş bir şekilde uğraşıyorlar. Bu kötü gidişat İzmir'in kaderi değildir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu tabloyu değiştirmek boynumuzun borcudur

(CHP) 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerle birlikte belediyelerde soygun düzeni kurmayı, kent uzlaşısı adı altında meşrulaştırma çabasına girdiler. Yıllardır Gazi Mustafa Kemal'in mirasını yağmalamaktan bıkmadılar

Görevlerini yapmaktan aciz yönetimlerin başarısızlıklarını Atatürkçülük maskesiyle, çağdaşlık perdesiyle gizlemeye çalışması ayrı bir hastalık.