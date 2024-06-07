Erdoğan'dan İmam Hatip çıkışı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in onayladığı yeni eğitim müfredatı’nın tanıtımı yapıldı. Tanıtıma Cumhurbaşkanı Erdoğan’da katıldı. Konuşmasında eğitime tahsis edilen bütçe, OECD ortalamaları gibi konulara değinen Erdoğan, son bir yıl içinde 19 milyon 600 bin öğretim materyalinin baskı ve dağıtımının yapıldığını açıkladı.

Konuşmasında eğitim sisteminin ideolojik kavgalara meze yapıldığını aktaran Erdoğan, imam hatip çıkışında bulunarak şunları söyledi: “Bu meseleyi ideolojik kavgalarınıza meze yapmaktan vazgeçin. Ben de babayım. Dört çocuğumun dördü de imam hatip mezunu. Harvard'I bitiren var. Mesele imam hatibi bitirmek değil. İmam hatipten sonra bu çocuklar neleri bitiriyor.”

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Çok erken yaşlardan itibaren çocuklar, küresel kültürün dayatmalarına maruz kalmaktadır. Bunların en başında da cinsiyetsizleştirme projeleri vardır. Hep beraber, el ele vererek, küresel cinsiyetsizleştirme belasının önüne geçeceğimize inanıyorum.

Bu sene seçimlik dersler havuzunu biraz daha genişlettik. Nezaket, görgü kuralları ve Türk toplumsal yapısında aile gibi konuları ilave ettik.

Bundan 21 yıl önce eğitimle ilgili milletimize verdiğimiz sözü tuttuk. Sadece altyapıda değil uluslararası göstergelerde de çok iyi bir yerdeyiz.

Birileri bu ülkede yasakların kalkmasını istemedi, adaletsizliklerin giderilmesini ve müfredatın zenginleşmesini istemedi.

Bu ülkenin çocuklarıyla inanç değerlerinin arasına kimsenin girmesine izin vermeyiz. Eski Türkiye'nin kötü alışkanlıkları geride kaldı.

Laikliği inanç karşıtlığı gibi anlayan, bunu herkese dayatan 28 Şubat artıklarına buyun eğmedik, eğmeyiz.

Pedagojik değil tamamen ideolojik kaygılarla eğitim hamlemize karşı çıkanları bir an önce kendilerini sorgulamaya davet ediyoruz.

Eğitim öğretimde on yılların ihmallerini düzeltmeye kararlıyız.

Bizim gayemiz 2053 ve 2071 vizyonuna taşıyacak öncü fıtrat üzere hak ve hakikat sahibi bir nesile sahip olmak.

Yeni müfredat ile öğrencilerin milli, manevi, insani değerler üzerinde okuyan, araştıran, sorgulayan çözüm odaklı yetkin şahsiyetler olmasını hedefliyoruz.

Modelimiz, uluslararası standartlar gözetilerek günümüz dünyasının ileri bilim ve teknolojiye duyduğu ihtiyacı karşılama amacı taşımaktadır.

Yeni eğitim öğretim döneminde öğretmenlerimizin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni sahiplenerek başarıyla hayata geçireceklerine inanıyorum.

Eğitim, öğretim konusunu günübirlik siyasi tartışmaların çekişme alanından uzak tutalım, yıpratmayalım istiyoruz. Bunda da samimiyiz.