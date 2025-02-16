Erdoğan’dan İmamoğlu ve Yavaş’ı devreden çıkaracak yasa!

İktidarın muhalif belediyelere uyguladığı baskı gün geçtikçe açılan soruşturmalar ile devam ediyor. Nefes yazarı Nuray Babacan, baskıların bu sefer meclisten çıkacak yeni bir yasa ile süreceğini aktardı. Babacan, “Edindiğimiz bilgiye göre; bazı tarım alanlarını içeren düzenlemeler olacak. Ayrıca belediyelerin bu alandaki yetkileri sınırlandırılacak. Muhalefet belediyelerini devreden çıkaracak bazı maddelerden söz ediliyor” dedi.

Nefesi yazarı Nuray Babacan, bugünkü ‘İktidardan kötü sürprizler!’ başlıklı köşe yazısında meclise gelecek yeni yasada muhalif belediyelere gelecek baskıyı duyurdu. Babacan’ın yazısında bahsettiği bölüm şu şekilde;

‘KÖTÜ KOKULAR’ GELİYOR

“Büyük siyasi krizler ve iktidarın her kesime yönelik sert kararları, bazen küçük ama önemli ayrıntıları gözden kaçmasına neden oluyor. Örneğin, yasaların içine monte edilen özgürlükler ve haklarla ilgili tartışmalı maddeler gibi. Bir süredir üzerinde çalışan üç ayrı yasayla ilgili ‘kötü kokular’ geliyor.

“MUHALEFET BELEDİYELERİNİ DEVREDEN ÇIKARACAK BAZI MADDELERDEN SÖZ EDİLİYOR”

Yeni bir torba yasa hazırlanıyor. Özellikle enerji yatırımlarını kolaylaştıran ve yenilebilir enerji yatırımlarına öncelik veren bir çalışma.”

Edindiğimiz bilgiye göre bu yasanın içinde tarım alanları ve belediyelerin yetkileriyle ilgili maddeler bulunacak. Konu enerji olunca, doğa, tarım alanları ve su havzalarıyla ilgili endişe verici düzenlemeler olabiliyor. İddiaya göre bazı tarım alanlarını içeren düzenlemeler olacak. Ayrıca belediyelerin bu alandaki yetkileri sınırlandırılacak. Muhalefet belediyelerini devreden çıkaracak bazı maddelerden söz ediliyor.

YAVAŞ İLE İMAMOĞLU’NA SORUŞTURMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan SGK borcunu ödemeyen belediyelere haciz getireceklerini açıklayacaklarını duyurmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 13 Kasım’da Ankara Büyükşehir Belediyesine usulsüz harcama soruşturma başlatmasından saatler sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi aleyhine aynı gerekçeyle soruşturma gerçekleştirmişti. İmamoğlu ve Yavaş dışında bazı muhalif belediyelere de soruşturma başlatılmıştı.