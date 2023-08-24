Erdoğan'dan imzaladı: Onlarca kaymakam ve vali yardımcısının görev yeri değişti

İçişleri Bakanlığı görevine Süleyman Soylu’nun ardından Ali Yerlikaya’nın getirilmesiyle bürokrasideki değişim devam ediyor.

Ağustos başından itibaren yayımlanan emniyet ve valiler kararnamesini, bu kez kaymakamlık atamaları takip etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 24 Ağustos gece yarısı yayımlanan atama kararıyla onlarca kaymakam ve vali yardımcıları ile jandarma komutanlarının görev yeri değişti.

İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli ile İller Bankası Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Yüzer, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

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