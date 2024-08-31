Erdoğan’dan İsrail’e gönderme: Onların demir kubbesi varsa bizim de çelik kubbemiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, burada gerçekleştirdiği konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.

Burada mezun olan öğrencilere seslenen Erdoğan, 'yaklaşık 40 yıldır bir habis ur gibi büyüyen FETÖ ihanet çetesini söküp atmakla kalmadıklarını, orduyu her alanda daha da güçlendirdiklerini' ifade etti.

“BİRİLERİNİN DEMİR KUBBESİ VARSA BİZİM DE ÇELİK KUBBEMİZ OLACAK"

Cumhurbaşkanı, insansız hava araçlarında kazandıkları ivmenin sadece dost ve kardeş halklar tarafından değil tüm dünyada gıptayla takip edildiğini ifade etti.

Erdoğan, “Geliştireceğimiz 'Çelik Kubbe' projemizi inşallah tüm unsurlarıyla hayata geçireceğiz. Birilerinin demir kubbesi varsa bizim de çelik kubbemiz olacak" dedi.

Erdoğan, füzelerden hava savunma sistemlerine kadar Hava Kuvvetleri neye ihtiyaç duyuyorsa onu üretmenin, geliştirmenin veya tedarik etmenin gayretinde olduklarını söyledi.

"KİLİT KAPANACAK"

Türkiye’nin kendi göbeğini kendi kesmek zorunda olan bir ülke olduğunu ifade eden Erdoğan, “Kilidi kapatacak, bölücü alçakları milletimiz ve Iraklı kardeşlerimiz için bir tehdit kaynağı olmaktan mutlaka çıkaracağız” ifadelerini kullandı.