Erdoğan’dan ‘İstanbul’ açıklaması: Toplam 1 milyon nüfuslu iki ayrı şehir kuracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da toplam 1 milyon nüfuslu iki ayrı şehir kuracağız. Şehrin iki yakasının çeperlerinde yapacağımız bu yerleşimler adeta uydu kent modeli olacak" dedi.

Erdoğan’dan ‘İstanbul’ açıklaması: Toplam 1 milyon nüfuslu iki ayrı şehir kuracağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kira sorununa ilişkin konuşan Erdoğan, "Kiraların büyükşehirlerde ciddi manada yükseltildiğini görüyoruz” dedi. Erdoğan sözlerine, “Bu ahlaki, insani değil. Bu fırsatçılığa yasal düzenlemelerle izin vermeyeceğiz." ifadeleriyle devam etti.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"İSTANBUL'A İLAVE NÜFUS GELMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

"İstanbul'a ilave nüfus gelmesine müsaade etmeyeceğiz. İstanbul'un merkezindeki riskli bölgelerde yoğunlaşan nüfusu, deprem riski az çeperlere dağıtacağız.

"İSTANBUL'DA TOPLAM 1 MİLYON NÜFUSLU İKİ AYRI ŞEHİR KURACAĞIZ”

İstanbul'da toplam 1 milyon nüfuslu iki ayrı şehir kuracağız. Şehrin iki yakasının çeperlerinde yapacağımız bu yerleşimler adeta uydu kent modeli olacak.

Anadolu ve Avrupa yakasında 130 milyon metrekare yere ihtiyaç var. Bakanlık yerleri belirledi, alanlar riskli binasını dönüştürmek isteyenler için kullanılacak.

"7 REZERV ŞEHİR İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Ege bölgemiz için benzer hazırlığımız var. Deprem tehlikesinin olduğu 7 coğrafi bölgede, 7 rezerv şehir için çalışmalara başladık

"5 YILLIK TAKVİM ÇIKARDIK"

5 yıllık takvim çıkardık. Proje sadece İstanbul'u değil Marmara'yı, Trakya'yı içeriyor. Afetlere karşı İstanbul Mekansal Strateji Planı'nı hayata geçiriyoruz.

Konutları dönüştürürken, boşalan yerleri yeşil alan ve sosyal donatı alanlarıyla değerlendireceğiz. Yeni toplanma alanları kazandırmış olacağız.”

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