Erdoğan'dan "Kahtalı Mıçe" için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk müziğimizin usta isimlerinden, türküleriyle Anadolu'muzun ezgilerini en güzel şekilde yansıtan değerli sanatçımız Kahtalı Mıçe Mustafa Aslan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Halk müziğimizin usta isimlerinden, türküleriyle Anadolu’muzun ezgilerini en güzel şekilde yansıtan değerli sanatçımız Kahtalı Mıçe Mustafa Aslan’a Allah’tan rahmet diliyorum.



Kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 16, 2025