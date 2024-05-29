Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Çıksın açık açık itiraf etsin

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisin haftalık olağan grup toplantısında gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2 gün önce yerel seçimlerden sonra ilk defa bir canlı yayına katılarak merak edilen soruların cevaplarını ve CHP içerisine sert mesajlar veren Kılıçdaroğlu’na bir tepki de Erdoğan’dan geldi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci hakkında Oğan ve Zafer partisi ile alakalı açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu hakkında: “Ortaya dökülenler buz dağının sadece bir kısmıdır.” İfadesini kullanan Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

-Hazır bolca da vakti varken üzerindeki şüphe bulutlarını temizlemesi önemlidir. Çıksın milletin zihnindeki soru işaretlerini gidersin. İmalarla konuşmayı bıraksın, her şeyi açık açık itiraf etsin.

- Çıksın milletin soru işaretlerini gidersin. İşaret diliyle ve imalarla konuşmayı bıraksın. Biz kimi kimin hançerlediği kısmıyla ilgilenmedik ama 14-28 Mayıs seçimlerinde milletimizin sırtına saplanmasına da izin vermedik.

-Ağır mesuliyetin farkındayız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin birliğinin, dirliğinin, aydınlık geleceğinin teminatıyız.