Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Çıksın açık açık itiraf etsin

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Çıksın açık açık itiraf etsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisini grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunurken, son açıklamaları ile gündem olan Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. Erdoğan: “Her şeyi açık açık itiraf etsin” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisin haftalık olağan grup toplantısında gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2 gün önce yerel seçimlerden sonra ilk defa bir canlı yayına katılarak merak edilen soruların cevaplarını ve CHP içerisine sert mesajlar veren Kılıçdaroğlu’na bir tepki de Erdoğan’dan geldi.

ekran-goruntusu-2024-05-29-151620.png

Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci hakkında Oğan ve Zafer partisi ile alakalı açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu hakkında: “Ortaya dökülenler buz dağının sadece bir kısmıdır.” İfadesini kullanan Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

-Hazır bolca da vakti varken üzerindeki şüphe bulutlarını temizlemesi önemlidir. Çıksın milletin zihnindeki soru işaretlerini gidersin. İmalarla konuşmayı bıraksın, her şeyi açık açık itiraf etsin.

- Çıksın milletin soru işaretlerini gidersin. İşaret diliyle ve imalarla konuşmayı bıraksın. Biz kimi kimin hançerlediği kısmıyla ilgilenmedik ama 14-28 Mayıs seçimlerinde milletimizin sırtına saplanmasına da izin vermedik.

ekran-goruntusu-2024-05-29-151608.png

-Ağır mesuliyetin farkındayız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin birliğinin, dirliğinin, aydınlık geleceğinin teminatıyız.

İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması sonrasında CHP'den ilk yanıt geldi: Boşa kürek çekiyor
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na hançer yanıtı
Son Haberler
Ünlü çift geceliği 100 bin TL’lik villada kaldı. İçinde yok yok... Magazin
Ünlü çift geceliği 100 bin TL’lik villada kaldı. İçinde yok yok...
Singapur uçağının türbülans nedeni belli oldu Dünya
Singapur uçağının türbülans nedeni belli oldu
Dursun Özbek'in gözü karardı Spor
Dursun Özbek'in gözü karardı
Kılıçdaroğlu'na sorulamayan soruları yayınladı: Medyaradar Kemal Bey’in yoldaş gazetecilerini açıkladı Gündem
Kılıçdaroğlu'na sorulamayan soruları yayınladı: Medyaradar Kemal Bey’in yoldaş gazetecilerini açıkladı
Bafra pidesinin sırrı ortaya çıktı. Dünyanın en iyi ekmeği seçilmişti Yaşam
Bafra pidesinin sırrı ortaya çıktı. Dünyanın en iyi ekmeği seçilmişti
Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber Magazin
Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber
Sokak hayvanlarıyla ilgili yasanın çıkacağı tarih belli oldu Gündem
Sokak hayvanlarıyla ilgili yasanın çıkacağı tarih belli oldu