Erdoğan'dan ‘Kırım Tatar Sürgünü’ paylaşımı

Düzenleme: Kaynak: AA
Erdoğan'dan ‘Kırım Tatar Sürgünü’ paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümüne ilişkin paylaşım paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümü olduğunu belirterek, "Kırım Tatarı kardeşlerimizi ana yurtlarından kopartan, bugün hala acısını kalbimizde hissettiğimiz büyük acılara neden olan bu elim hadiseyi hüzünle yad ediyor, hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak gerek Kırım'da yaşayan gerek işgal sonrasında bölgeden ayrılmak zorunda kalan Kırım Tatarlarının haklarını her hal ve şart altında savunmayı sürdüreceğiz." İfadelerini kullandı.

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