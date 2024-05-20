Erdoğan’dan Kobani Davası yorumu: Devleti hedef alan isyan girişimiydi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre Merkezi’nde gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde davası görülen Kobani Davasına ilişkin ilk defa açıklamada bulunan Erdoğan, 6-8 olaylarının bir protesto gösteri olmadığını, devleti hedef alan isyan girişimi olduğunu belirtti.

6-8 olayları kapsamında bölücü örgüt unsurlarının 37 insanımızı katlettiğini ifade eden Erdoğan, sokaklar, dükkanlar ve okulların bu olaylar sırasında ateşe verildiğini aktardı.

Konuşmasında 6-8 Ekim olaylarını kışkırtanların da belli olduğunun altını çizen Erdoğan, hukukun bunlardan hesap sormak zorunda olduğunu ve bu davaya siyasi dava demenin de hukuk ve demokrasiye hakaret olduğunu belirtti.

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Burada bir gerçeğin altını çizmek istiyorum. 6-8 Ekim hadisesi de asla bir protesto gösterisi değildir. 37 insanımızın şehit edildiği bir terör kalkışmasıdır. Bölücü örgüt unsurları devletimizi hedef alan isyan girişiminde bulundu. 37 insanımız şehir eşkiyaları tarafından katledildi.

Sokaklar, dükkanlar, okullar ateşe verilmiştir. 6-8 Ekim olaylarını kışkırtanlar bellidir. Hukuk elbette bunlardan hesap sormak zorunda. Siyasi dava denilmesi hukuka ve demoktasiye hakarettir. Karar adaletin tecellisine olan inancı göstermiştir.

Ortalığı kan gölüne çevirerek siyaset yapılamayacağını artık herkesin anlaması gerekiyor. İsyan girişiminden 10 yıl sonra geç de olsa hakkın yerini bulduğunu görüyor, bundan memnuniyet duyuyoruz."