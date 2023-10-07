Erdoğan'dan kongrede Binali Yıldırım sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP’nin 4. Olağanüstü Kongresinde MYK’da bulunan 50 ismin üzerini çizdi. Üstü çizilen isimlerden biri de Binali Yıldırım oldu.

Parti yönetimine girmesi yönünde beklenti olan eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop da listede yer almayan isimlerden oldu.

MYK’da yer alamayan diğer isimler arasında medyatik isimler Şamil Tayyar, Metin Külünk, Mücahit Birinci de yer aldı. Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu, Nurettin Canikli, Mehmet Ali Zengin de liste dışı kaldı. Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç ile eski hakem Kuddusi Müftüoğlu da yeni listede yer aldı. Genel Başkan vekili Efkan Ala ile İstanbul seçiminde en çok tartışılan isim olamn Ali İhsan Yavuz tekrar listede yer aldı. Mevcut MKYK listesinden yüzde 66'sı ise liste dışında kaldı.

MYK listesinde yer alamayan isimler şöyle:

Abdurrahim Fırat, Abdurrahman Kurt, Ahmet Gündoğdu, Ahmet Sami Ceylan, Alaattin Parlak, Ayhan Salman, Ayşe Böhürler, Bayram Şenocak, Behiye Eker, Bekir Bozdağ, Binali Yıldırım, Burhan Kayatürk, Burhan Sakallı, Bülent Tüfenkçi, Büşra Paker, Cem Şahin, Cüneyt Yüksel, Derya Yanık, Emine Zeybek, Fatma Aksal, Fatma Güldemet Sarı, Hacı Bayram Türkoğlu, Haluk İpek, İsa Sinan Göktaş, İsmail Cenk Dilberoğlu, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Mehmet Ali Zengin, Mehmet Nil Hıdır, Mehmet Özhaseki, Metin Bulut, Metin Külünk, Murat Baybatur, Mustafa Köse, Mustafa Yel, Mücahit Birinci, Numan Kurtulmuş, Nurcan Dalbudak, Nurettin Canikli, Özlem Zengin, Öznur Çalık, Resul Kurt, Seda Sarıbaş, Sevgi Yiğit, Sumru Altuğ, Sunay Karamık, Şamil Tayyar, Şaziye Gündüz, Tahir Akyürek, Tuğba Vural Çokal.

AKP’nin MYK listesi şöyle: