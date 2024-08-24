Erdoğan'dan Mavi Vatan çıkışı: Daha etkin bir şekilde savunacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi,

Ordumuz için kritik öneme haiz Piri Reis Denizaltımızı hizmete alıyor, Hızır Reis Denizaltımıza bayrak çekiyor seyir testlerini başlatıyoruz.

Gemilerimizin inşaasında emeği geçen her bir kardeşime kalpten teşekkür ediyor TSK için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı arz ediyor Rabbim hepsinden razı olsun diyorum.

"TÜM DÜNYANIN GÖZÜ ÜZERİNDE OLAN BİR ÜLKEYİZ"

Mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili tüm dünyanın gözü üzerinde olan bir ülkeyiz. Asırlar boyunca küresel güç mücadelelerine sahne olmuş bir coğrafyanın tam merkezinde yer alıyoruz.

"TSK’YI HER ALANDA GÜÇLENDİRMENİN ÇABASI İÇİNDEYİZ"

Topraklarımızda huzur içinde yaşamak için Mavi Vatanımızda etkin bir donanmaya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. 2002’den beri güçlü Türkiye Güçlü Ordu şiarıyla TSK’yı her alanda güçlendirmenin çabası içindeyiz.

"DONANMAMIZI HEDEFLEDİĞİMİZ SEVİYEYE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIRIYORUZ"

Deniz Kuvvetleri’mizin ihtiyacı olan her türlü platform ve sistemin tedariki için bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Projesi tamamlanan, yapımına başlanan, modernize edilen her bir gemi ile donanmamızı hedeflediğimiz seviyeye bir adım daha yaklaştırıyoruz.

TCG Piri Reis, 6 adet havadan bağımsız tahrik sistemine sahip denizaltımızın ilkidir. Piri Reis denizaltımızda şimdiye kadar 380’in üzerinde fabrika, liman ve seyir kabul testi başarıyla icra edildi.

Reis sınıfı denizaltımız dünyadaki emsallerine kıyasla çok daha üstün özelliklerle donatılmaktadır.

“HIZIRREİS 2025... MURATREİS 2026...”

Hırız Reis denizaltımızı 2025 yılında, havuz donatım faaliyetlerini başlattığımız Murat Reis Denizaltımızı 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz.

Dördüncü denizaltımız Aydın Reis’in inşaat faaliyetleri süratle devam ediyor. Tüm denizaltılarımızı 2029 yılına hizmete alarak donanmamızın gücüne güç katacağız.

Halihazırda kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden, idamesini gerçekleştirebilen sayılı ülkeler arasındayız. Bununla yetinmiyoruz, 138 yıllık hayalimiz olan kendi denizaltımızı inşa etme hedefimize MİLDEM projemizle başlamayı ümit ediyoruz. Kendi denizaltısını inşa edebilen dünyadaki lider ülkeler arasına girmiş olacağız. MİLDEM projemizle ilgili çalışmalarımız kendi mecrasında ilerliyor.

AKYA TORPİDOMUZU KULLANACAK

Piri Reis kendi güdümlü mermilerimiz ATMACA ve GEZGİN’İN yanı sıra kısa süre harp atışıyla etkisini gördüğümüz gururumuz AKYA torpidomuzu da kullanacaktır.

"MİLLİ UÇAK GEMİSİ DİZAYN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Çok önemli projeleri hayata geçirdik. Milli hücumbot, yeni tip mayın avlama gemisi, açık deniz karakol gemisi, yeni tip çıkarma aracı gibi önemli platformların inşası devam ediyor. Deniz Kuvvetleri’mizde çığır açacak TF2000 hava savunma harbi, milli denizaltı ve milli uçak gemisinin dizayn çalışmaları sürüyor.

"HAK VE MENFAATLERİMİZ KORUNACAK"

TF2000 ile ülkemizin hava savunmasını denizden itibaren kademeli olarak sağlayacağız. Hava tehdidine karşı TCG Anadolu ve milli uçak gemisi gibi kritik kabiliyetlerimizin korunmasını temin edeceğiz. Milli uçak gemimizde HÜRJET, KIZILELMA, TB3 ve ANKA3 yerli hava araçlarımız ile denizaşırı etki alanlarındaki hak ve menfaatlerimiz korunacaktır.

Tüm bu projelerimizin devreye girmesiyle Deniz Kuvvetlerimiz çok daha üstün kabiliyetlere kavuşacak, Mavi Vatan’daki haklarımız etkin bir şekilde savunulacaktır.

"İLERİDE MERSİN’DE TERSHANEMİZ OLACAK"

Gazi Mustafa Kemal’in bir çocuğu oyuncağını beklemesini bekledim dediği Savarona’yı bakımsızlıktan kurtarıp milletimize kazandırdık. Birileri sadece Gazi’nin ismini kullanarak siyasi rant peşinde koşarken biz binlerce yıllık tarihimizin tamamını bir bütün olarak kucaklıyoruz.

Tershane altyapımızı güçlendirme çalışma çabamız devam edecek. İleride inşallah Mersin’de bir tershanemiz olacak.

"3 YAKIT GEMİSİNİ HİZMETE ALIYORUZ"

Bugün Deniz Kuvvetleri’nin muharip unsurlarına lojistik destek sağlayacak milli tershanemizde inşa edilen her biri 200’er tonluk 3 adet yakıt gemisini hizmete alıyoruz. Deniz Kuvvetleri’miz ile sahil güvenlik komutanlığımıza bağlı yüzer unsurların lojistik ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabileceğiz.

MAVİ VATAN'I DAHA ETKİN BİR ŞEKİLDE SAVUNACAĞIZ

Milli uçak gemimizde Hürjet, Kızılelma, TB3 ve Anka-3 yerli ve milli hava araçlarımız ile deniz aşırı etki alanlarındaki hak ve menfaatlerimiz korunacaktır. Ayrıca milli gemilerimizi yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Milli dikey atım lançer sistemi MİDLAS ile donatıyoruz. Bu sayede Atmaca, Sapan ve Gezgin gibi güdümlü mermilerimizi kendi lançerlerimizden atma kabiliyeti kazanıyoruz. Deniz Kuvvetlerimizin tüm yüzer dalar uçar ve karada konuşlu platformlarını ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ile teçhiz ediyoruz. Tüm bu projelerimizin devreye girmesiyle Deniz Kuvvetlerimiz çok daha üstün kabiliyetlere kavuşacak Mavi Vatan'daki haklarımız daha etkin bir şekilde savunulacaktır.