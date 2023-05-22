Erdoğan'dan montaj itirafı

Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi miting meydanlarında sıkça kullandığı montaj videoların 'montaj' olduğunu kabul etti. Erdoğan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle çekimleri var. 'Haydi haydi' diye çekimleri var. Ama montaj, ama şu bu." dedi.

Erdoğan'dan montaj itirafı

TRT ortak yayınında gündemi değerlendiren Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“PAZARLIK OLMADI”

Sinan Bey’le buradaki ofisimizde bir görüşme yapmıştık. Bugün de bizi ve Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğini beyan etti. Kendisine şahsım ve bütün yol arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Sinan Bey ile aramızda bir pazarlık kesinlikle olmadı. Bir Afet Bakanlığı kurulması gündeme gelebilir. Mültecilerin kısa zamanda güvenli geri dönüşü için çalışıyoruz. Suriye'nin kuzeyinden askeri çekmek güvenlik zafiyeti oluşturur. Biz başından beri insani yaklaştık, ülkemize yakışanı yapacağız.

“MUTABIK KALIYORUZ”

Mutabık kaldığımız konulardan en önemlisi de Anayasa’nın değişmezleri. Bunlar bizim kırmızı çizgimiz dolayısıyla bunlarda da mutabık kalıyoruz.

“OĞAN'IN LİNÇ EDİLECEĞİNİ TAHMİN EDİYORDUK”

Muhalefetin Sinan Oğan Bey'i linç edeceğini tahmin ediyorduk. Sinan Bey'e yönelik lince milletimiz 28 Mayıs'ta cevabını verecek. Muhalefetin kırk yıllık tutumu değişmez. Birinci tur öncesi vadettiklerini unuttular mı? Benim milletim bu söylemleri yutmaz, 2. turda da gereğini yapacak. Milliyetçilerin adresi Cumhur İttifakı'dır, milletim de farkında.

“AMA MONTAJ, AMA GERÇEK”

CHP Genel Başkanı sırtını PKK terör örgütüne dayamıştır. Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. 'Haydi, haydi' türü. Ama montaj ama şu ama bu. PKK'lılar videolarla bunlara destek verdi.

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