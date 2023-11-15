Erdoğan'dan Netanyahu'ya: İstediğin kadar Nükleer bombaya sahip ol gidicisin

Bugün yapılan AKP Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıktan İsrail Başbakanı Netanyahu’ya seslenerek nükleer bomba tehditleri üzerinden hedef aldı.

İsrail’in terör devleti olduğunu belirten Erdoğan, Gazze halkının da yanında olduklarını ifade etti.

Diğer dünya ülkerine de seslenen Erdoğan, Türkiye’yi örnek alıp dimdik durmaları gerektiklerini söyledi.

HAMAS konusunda geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamanın benzerlerini tekrar ifade eden Erdoğan, HAMAS’ı bir terör örgütü olarak değil, vatanlarını korumaya çalışana direnişçiler olarak gördüklerini söyledi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"GAZZE HALKININ YANINDA OLDUĞUMUZU ÇOK NET BİÇİMDE GÖSTERDİK"

Cumhur İttifakı olarak 28 Ekim'de 1,5 milyon insanımızın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlediğimiz Büyük Filistin Mitingi ile mazlum Gazze halkının yanında olduğumuzu çok net biçimde gösterdik.

Buradan bir kez daha değerli katılımlarıyla mitingimize teşrif eden MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte tüm genel başkanlara, siyasetçilere ve misafirlerimize teşekkür ediyorum.

"NETANYAHU GİDİCİDİR"

Netenyahu, iki tarafına birer bakan koymuş basın açıklaması yapıyor ve zannediyor ki o bakanlar beni kurtaracak.

Ama o bakanlar bile Netenyahu'yla birlikte aynı istikamette yürümüyor. Netenyahu gidicidir. Bütün mesele dünyada haklının yanında yer alacak olanların duruşudur. Bu konuda maalesef beklenen gelişmeler oluyor mu?

Hayır… Hala olmuyor. Amerika başta olmak üzere batı, hep birlikte hala maalesef tersyüz olarak bu duruma bakıyor. Fransa, önce farklı açıklamalar yapıyor, daha sonra bakıyorsunuz geri vitese takıyor. Dürüst ol ya.

Bir gün öyle bir gün böyle yapma. Aynen şu anda Filistin'dekilerin durumu gibi. Biz istiyoruz ki dimdik, dosdoğru ama hiçbir zaman kalkıp da akşam başka, sabah başka olmayın. Türkiye gibi olun ya.

“İSRAİL TERÖR DEVLETİDİR”

Bunlara ilave olarak Gazze'ye yönelik İsrail vahşeti de 7 Ekim'den beri gündemimizin en üst sırasında yer alıyor. Amerika'nın ve batılı ülkelerin sınırsız desteğini alan İsrail hükümeti, katliamlarına tam 40 gündür aralıksız şekilde devam ediyor.

Okulları, camileri, kiliseleri, hastaneleri, Pazar yerlerini, binaları, sokakları kasıtlı olarak hedef alan İsrail, bir şehri içindeki insanlarıyla topyekun yok etme stratejisi uyguluyor.

Evlerini terk etmeye zorladığı sivilleri yolda kasıtlı olarak bombalayan bir canilikle kelimenin tam anlamıyla bir devlet terörü estiriyor. Ve ben şu anda gönlüm ferah, açık olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir.

“HAMAS VATANLARINI KORUYAN DİRENİŞÇİLERDİR”

HAMAS'ı terör örgütü olarak ifade ediyorsun. HAMAS, Filistin'de seçimlere girip seçim kazanan bir siyasi parti. Seçimi kazandıktan sonra da hakkını, haklarını elinden aldınız. Kim aldı? Yine İsrail, Amerika, birlikte aldılar.

Bu gerçekleri görelim. Ama hala benim ülkemde bile HAMAS'ın bir siyasi parti olduğunu bilmeyen, anlamayanlar var. Bugüne kadar İsrail tarafından katledilen 12 bine yakın Gazzelinin 3'te 2'sini çocuklar ve kadınlar oluşturuyor. İsrail yönetimi, Gazzeli çocuklara, kadınlara ve sivillere karşı insanlık tarihinin en kalleş saldırılarını düzenliyor.

Gazze'de 40 gündür şahit olduklarımızı anlatmak için savaş dahil tüm kavramlar yetersiz kalmaktadır. Çünkü savaşın da bir ahlakı vardır, adabı, hukuku ve sınırı vardır. Savaş hukukunun ilk kuralı ise çocuklara, kadınlara, yaşlılar ve hastalara dokunmamaktır.

Birileri rahatsız olacak diye HAMAS mensuplarının işgal politikaları konusunda vatanlarını, izzetlerini ve canlarını korumaya çalışan direnişçiler olduğu gerçeğini dillendirmekten asla çekinmeyiz.

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