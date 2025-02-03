Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 1381 öğretmen atamasının yapılacağını duyurdu

Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin öğrenciler ile öğretmenlere başarılar getirmesi temennisinde bulundu.

Hatıraları daima kalplerde yaşatılan şehit Şenay Aybüke Yalçın, şehit Necmettin Yılmaz ve tüm şehit öğretmenleri rahmet ve minnetle yad eden Erdoğan, büyük emekler veren, hayatını kaybetmiş tüm öğretmenlere de Allah'tan rahmet diledi.

Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin İstanbul'a öğrenciler ve öğretmenler için hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada eğitim alacak gençlerin gelecekte çok önemli roller üstleneceklerine, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında son derece faydalı vazifeler ifa edeceklerine yürekten inandığını belirterek, "Liselerin, uygulama okullarının ve bilim sanat merkezlerinin yer aldığı külliyemizde toplam 345 derslik, 88 laboratuvar, 33 destek eğitim odası, 33 zümre odası, 11 iş sağlığı ve güvenliği odası ile 11 revir bulunuyor. Aynı şekilde 1000 kişi kapasiteli 2 konferans salonumuz, 500 kişilik kütüphanemiz, 2 kapalı spor salonumuz, 8 basketbol sahamız ve suni çimli 2 futbol sahamız da yine eğitim külliyemizde öğrencilerimizin hizmetine sunuluyor." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PLANETARYUMUNU BUGÜN HİZMETE AÇIYORUZ"

Tüm bunların yanında külliyede bilim sanat merkezi bünyesinde 350 metrekare oturum alanına ve uzay gözlem kulesine sahip Türkiye'nin en büyük planetaryumunu bugün hizmete açacaklarını vurgulayan Erdoğan, böylelikle eğitimden bilime, sanattan spora, kültürden teknolojiye tam tekmil eğitim ve öğrenim üssünü İstanbul'a kazandırmış olacaklarını bildirdi.

Erdoğan, 20 Ocak 2023'te temelini bizzat atarak inşa sürecini çok yakından takip ettiğini dile getirerek, böyle bir kampüsün bugün açılışını yapmanın kendisi için ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Unutmayın, her eser sahibini anlatır. Bizlere, ülkemize ve gençlere böyle eserler kazandırma imkanı veren Rabb'imize sonsuz hamd, desteklerini 22 yıldır bizden esirgemeyen necip milletimize de kalpten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Allah ömür verdikçe, milletin desteği ve duası da olduğu müddetçe eserlere yenilerini eklemeye devam edeceğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Geleceğimizi emanet ettiğimiz, aydınlık yarınlarımızın güvencesi olan evlatlarımızın nitelikli ve çağın ötesinde bir eğitim almaları, ülkemizin istikbal ve istiklali açısından vazgeçilmezdir. İçinde bulunduğu zamanı, mekanı ve şartları, tüm yönleriyle kavrayan, imkan ve kabiliyetlerini iyi kullanan, sahip olduğu birikimle geleceğe yön verecek genç kuşakların eğitimi bizim temel önceliğimizdir. 22 yılı aşan iktidarlarımız boyunca eğitim ve öğretim, üzerinde titizlikle durduğumuz alanların hep en başında gelmiştir."

Nereden nereye geldiklerini göstermesi açısından birkaç temel rakam paylaşmak istediğini belirten Erdoğan, "Milletimizin oyuyla Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu devraldığımız 2002 yılında eğitime ayrılan bütçe yalnızca 7,5 milyar liraydı, bugün bu tutar yükseköğrenim dahil toplam 2 trilyon 186 milyarı geçti. 22 yıl önce derslik sayısı sadece 367 bindi, biz bu sayıyı tam iki katına, 735 bine çıkardık. 80 yılda yapılan dersliklerden çok daha fazlasını son 20 yılda inşa ettik. Yine bu dönemde 820 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Bu, şu demek: Mevcut öğretmenlerimizin yüzde 80'ini biz göreve başlattık." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 60-70 kişinin aynı anda ders işlediği kalabalık sınıfların tarih olduğunu, kendisinin okuduğu dönemlerde İstanbul'da 80, Anadolu'da 100'ü aşkın öğrencilerin olduğu sınıfların bulunduğunu dile getirdi.

Derslik başına öğrenci sayısını ilköğretimde 23'e, ortaöğretimde de 22'ye indirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını ilkokulda 18'e, ortaokulda 14'e, ortaöğretimde 12'ye çekerek gelişmiş ülke standartlarını yakaladıklarını anlattı.

Erdoğan, öğrencilerin yemek, ulaşım, barınma ve eğitim bursları gibi temel ihtiyaçlarını da içeren kapsamlı destek mekanizmaları oluşturduklarını belirtti.

Ders kitaplarının vatandaşların en önemli sorunlarından biri olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir hafta sonraya kırtasiyeciden randevu alırdık, gider kitabımızı, defterimizi alırdık. Şimdi son 22 yılı söylüyorum, yaklaşık 4 milyar ders kitabını ücretsiz dağıtarak bu yükü de ailelerimizin sırtından aldık." diye konuştu.

Erdoğan, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve özlük haklarını iyileştirmek amacıyla Anayasa Mahkemesinin iptali sonrası Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nu tekrar çıkardıklarını anımsatarak, şunları söyledi:

"15 Ocak itibarıyla eğitim programını tamamlayan 66 bin 658 öğretmenimiz uzman öğretmen, 249 bin 198 öğretmenimiz de başöğretmen ünvanı alarak eğitim öğretim tazminatından yararlanmaya başladı. Uzman ve başöğretmenlerimize her ünvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verdik. Yaptığımız yasal düzenlemelerle öğretmenlerimize karşı işlenen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçlarda cezaların artmasını, böylece caydırıcılığın sağlanmasını temin ettik. Her zaman söylüyorum, bugün tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Bizim kültürümüzde öğretmene asla el kalkmaz, öğretmenin eli öpülür. İster veli, ister öğretmenlerimizin evlatlarından ayrı tutmadığı öğrencisi olsun, bu durum fark etmez. Hükümet olarak şiddetle mücadele konusunda çok hassasız ve tavizsiz bir politika izliyoruz."

"EVLATLARIMIZI BAĞIMLILIK YAPAN KÖTÜ ALIŞKANLIKLARA KARŞI KORUMAKTA KARARLIYIZ"

İnternetin, sosyal medyanın, şiddet içerikli dizilerin ve ülke toplumuna yabancı popüler kültürün yaygınlaşmasıyla artış gösteren olumsuz hadiselerin üzerine kararlılıkla gittiklerini vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Evlatlarımızı tütün, sigara, alkol, uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılık yapan her türlü kötü alışkanlığa karşı korumakta kararlıyız. Gençler, bir cumhurbaşkanı olarak değil, bir baba olarak değil, bir büyüğünüz olarak özellikle sizlere rica ediyorum, adeta yalvarıyorum, sakın ha! Bu kötü alışkanlıklardan sıyrılın, bunlara asla prim vermeyin. Gençlerimizin hayatını karartan zehir tacirlerine nefes aldırmayacak, hepsinin tepelerine binecek, bu alçakların yakasına yapışacağız. Toplumda veba gibi yayılan dijital ve ekran bağımlılığı da gündemimizin en üst sırasındadır. Paylaşım platformlarının daha sıkı denetlenmesi ve kullanımına yaş sınırı getirilmesi dahil çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz."

Erdoğan, hayatında sigara ve alkol gibi bağımlılıkların asla olmadığını belirterek, "Evlatlarıma, torunlarıma nasıl bunlardan sakınmalarını tavsiye ediyorsam sizlere de aynı şekilde bunlardan sakınmanızı tavsiye ediyorum. Dijital mecraların kontrolsüz, başıbozuk ve pek çok tehditle dolu ikliminde evlatlarımızı yalnız ve sahipsiz bırakamayız." dedi.

Kim ne derse desin özgürlük bahanesiyle körpe dimağların işgal ve iğdiş edilmesine seyirci kalmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, 2025 Aile Yılı'nda dijital mecra oyun ve paylaşım platformları kaynaklı sorunlarla mücadelede de yeni tedbirleri devreye alacaklarını kaydetti.

"EĞİTİM ALANINDAKİ YENİ TRENDLERİ TAKİP EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimin dünyadaki değişimlerden en fazla etkilenen alanların başında yer aldığına işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eğitim alanındaki yeni trendleri ve politikaları biz de çok yakından takip ediyor, gerekli adımları atıyoruz. Öğretmen yetiştirme modellerini inceleyerek eğitim standartlarımızı en iyi seviyeye ulaştırmak üzere Milli Eğitim Akademisini kurduk. Akademiye kabuller, ÖSYM tarafından ilki 13 Temmuz'da düzenlenecek Akademi Giriş Sınavları ile gerçekleşecek. Öğretmen adaylarımızı göreve başlamadan önce mesleğe tam olarak hazırlayacak bu akademinin 14 ay sürmesini planlıyoruz. Mevcut öğretmen ve yöneticilerimizi de 5 yıllık periyotlarla akademide yapılacak alan bazlı mesleki gelişim eğitimleriyle destekleyeceğiz."

"1381 ENGELLİ ÖĞRETMENİMİZİN ATAMASINI YAPIYORUZ"

Engelli öğretmenlerin istihdamı noktasında tüm imkanları seferber ettiklerini aktaran Erdoğan, "Bugün burada bir müjdeyi sizlerle ve milletimizle paylaşmak istiyorum. 2025 yılında 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız çok yakın zamanda duyuruya çıkacak ve başvuruları kabul edecek. Tüm engelli öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun diyor, sınava girecek adaylara şimdiden başarılar diliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitime yaptıkları yatırımların meyvelerini kısa sürede toplamaya başladıklarını belirterek, Aralık 2023'te yayımlanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) raporuna göre, Türkiye'nin, son 20 yılda matematik ve fen bilimleri alanındaki performansını istikrarlı şekilde artıran 4 ülkeden biri olduğunu kaydetti.

"ARAŞTIRMAYA KATILAN TÜM ÜLKELER ARASINDA PUANINI EN FAZLA ARTIRAN ÜLKE OLDUK"

Geçen yılın son ayında açıklanan Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2023 raporunda, Türkiye'nin hem kısa hem de uzun vadede eğitim performansını önemli ölçüde yükselttiğinin göze çarptığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu raporda bilhassa 4. ve 8. sınıf düzeyindeki sonuçlar Türkiye'nin başarı grafiğinin yukarı yönlü seyrettiğini ortaya koyuyor. Buna göre Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında 4. sınıf düzeyinde fen bilimleri alanında birinci, matematik alanında ise ikinci sırada yer aldı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri de dahil, araştırmaya katılan tüm ülkeler arasında puanını en fazla artıran ülke olduk. Aynı rapora göre 8. sınıf düzeyinde OECD üyesi ülkeler içinde puanını en fazla artıran birinci ülke olan Türkiye, 44 ülke arasında matematikte 13, fen bilimlerinde ise 7. sıraya yerleşti. Tüm alanlarda ve tüm sınıf düzeylerinde bugüne kadarki en yüksek başarı sırasını elde etmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Başarılı tablodan dolayı öğretmenleri ve öğrencileri tebrik eden Erdoğan, bunların aynı zamanda eğitim politikalarının ve yöntemlerinin ne kadar isabetli olduğunu açık şekilde gösterdiğini belirtti.

"HAKKIN, HAKİKATİN VE GÜZELLİĞİN PEŞİNDE OLAN NESİLLER YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Erdoğan, son dönemde eğitim felsefelerinde adeta bir paradigma revizyonuna giderek, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni geliştirdiklerini dile getirdi.

Esaslı bir dönüşümü ihtiva eden bu modeli, çağın ihtiyaçları ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda, yenilikçi ve derinlikli bir anlayışla şekillendirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, "Merhum Nurettin Topçu bir yazısında şöyle diyordu: 'Alem üç şeyin mecmuundan ibarettir, varlık, düşünce ve hareket. Bunların hepsini kendinde toplayan insan, üç şeyin peşinde olmak için yaratılmıştır. Hakikatin, hayrın ve güzelliğin'. Biz de yeni öğretim programımızla bir yandan öğrencilerimizi akademik olarak en donanımlı şekilde hayata hazırlarken diğer yandan da okuyan, düşünen sorgulayan bununla birlikte hakkın, hakikatin ve güzelliğin peşinde olan nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Tüm kesimlerle istişare içinde, bilimsel ve pedagojik ilkeleri esas alacak şekilde hazırladıkları bu modeli, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf, ortaöğretim hazırlık ve 9. sınıf düzeylerinde uygulamaya başladıklarının altını çizen Erdoğan, mesleğini özveriyle yapan idealist öğretmenlerin de desteğiyle bilgili, karakterli ve şuurlu bir gençliği, yarınların Türkiye'sine kazandırmış olacaklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Bu muhteşem eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen eski Bakanımız ve Ordu Milletvekilimiz Mahmut Özer'i, Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'i, yüklenici firmalarımızı ve hayırseverlerimizi, TMSF'yi, işçisinden mühendisine tüm emek sahiplerini tekrar tebrik ediyorum, tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin hayırlı ve bereketli bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini diliyorum." ifadesini kullandı.

PROGRAMDAN NOTLAR

Açılış törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, bazı AK Parti milletvekilleri, eski futbolcu Mesut Özil ve öğrenciler katıldı.

Erdoğan, açılışın ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.