Erdoğan’dan OVP açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomide 2025-2027 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı.

Erdoğan'ın sağ kolundan OVP açıklaması

Güncellenmiş haliyle Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren OVP ile ekonomide önümüzdeki 3 yılın rotası çizildi.

OVP'nin açıklanmasının ardından Özgür Erdursun 2025 asgari ücret zammını hesapladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, OVP'nin açıklanmasının ardından bir mesaj paylaştı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birçok farklı sektörü güçlendirecek olan OVP’ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımı şu şekilde: