Erdoğan’dan OVP açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomide 2025-2027 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı.
Erdoğan'ın sağ kolundan OVP açıklaması
Güncellenmiş haliyle Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren OVP ile ekonomide önümüzdeki 3 yılın rotası çizildi.
OVP'nin açıklanmasının ardından Özgür Erdursun 2025 asgari ücret zammını hesapladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, OVP'nin açıklanmasının ardından bir mesaj paylaştı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birçok farklı sektörü güçlendirecek olan OVP’ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımı şu şekilde:
Bugün açıkladığımız ve Türkiye ekonomisi için büyük önem arz eden 2025-2027 Orta Vadeli Program’ın (OVP) ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 5, 2024
Bir yandan enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan yatırımı, üretimi,…