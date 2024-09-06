Erdoğan’dan OVP açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan’dan OVP açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni açıklanan Orta Vadeli Program ile ilgili, "Birçok farklı sektörü güçlendirecek olan OVP’ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomide 2025-2027 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı.

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Güncellenmiş haliyle Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren OVP ile ekonomide önümüzdeki 3 yılın rotası çizildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, OVP'nin açıklanmasının ardından bir mesaj paylaştı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birçok farklı sektörü güçlendirecek olan OVP’ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımı şu şekilde:

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