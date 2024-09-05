OVP'nin açıklanmasının ardından Özgür Erdursun 2025 asgari ücret zammını hesapladı

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OVP'nin açıklanmasının ardından Özgür Erdursun 2025 asgari ücret zammını hesapladı

SGK uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücretle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Özgür Erdursun 2025 yılında asgari ücretin kaç liraya çıkacağına ilişkin de bir hesaplama yaptı.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, yıl sonu enflasyon oranlarının ve 2025 yılı beklentilerine göre, asgari ücretin net 20 bin TL'ye kadar yükselebileceğini söyledi. Özgür Erdursun bu öngörüsünü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) Orta Vadeli Program'da yer alan yüzde 41,5'lik enflasyon beklentisine dayandırdı.

Ayrıca, SSK ve Bağ Kur emeklileri için de bir hesaplama yapan Özgür Erdursun yüzde 13,5, memur ve memur emeklileri için yüzde 10 zam zam yapılabileceğini söyledi.

Özgür Erdursun, 2025 yılı için hedeflenen yüzde 17,5'lik enflasyon oranına göre şu an 17 bin 2 lira olarak ödenen asgari ücretin bu 20 bin lira seviyelerine çıkabileceğini söyledi.

Açıklamasını sosyal medya üzerinden yapan Özgür Erdursun, "Orta Vadeli Programa göre 2024 Enflasyon beklentisi %41.5 çıkarsa SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine %13.5, Memur ve Memur Emeklilerine %10 Enflasyon farkı çıkar! 2025 Enflasyon beklentisine göre Asgari Ücrete artış yapılırsa (OVP 2025 Enflasyon Hedefi %17.5) Asgari Ücret 20.000₺ olur!" ifadelerini kullandı.

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