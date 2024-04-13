Erdoğan'dan Papa'ya mektup

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katolik dünyasının manevi lideri Papa Francis'e, Filistin konulu bir mektup gönderdi.

Türkiye ile Vatikan arasındaki tarihi ilişkilerin hız kazanmasından memnuniyetini ifade eden Erdoğan, "Diyanet İşleri Başkanımızın ziyaretiniz sırasında sizlere saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Papa Francis'e gönderdiği mektupta, insanlığın Gazze'de uluslararası hukuk ihlallerine artık izin vermemesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan'ın mektubunda şu ifadeler yer aldı:

Saygıdeğer Papa Francis,

- Diyanet İşleri Başkanımızın ziyaretiniz sırasında sizlere saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Türkiye ile Vatikan arasındaki tarihi ilişkilerin hız kazanmasından memnuniyet duyuyorum. Türkiye, insani diplomasi anlayışıyla, 2014 yılında Kırım'ın yasadışı ilhakından bu yana Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklemekte ve Filistinli masum sivillerin yaşam haklarını ve meşru mücadelelerini savunmada öncü rol oynamaktadır.

"İNSANLIK ARTIK İZİN VERMEMELİ"

- Türkiye, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze'ye gönderdiği yaklaşık 45 bin tonluk insani yardım malzemesiyle, en çok destek veren ikinci ülke olmuştur. Hristiyanlar da dahil olmak üzere, 450 refakatçi eşliğinde, 429 Gazzeli hasta ve yaralının tedavisi Türkiye'de devam etmektedir.

- Tüm semavi dinlerce yasaklanan öldürme eylemine karşı olan insanlık, Gazze'de uluslararası hukukun ve insancıl hukukun ihlal edilmesine artık izin vermemelidir. Savaşta bile zarar verilmemesi gereken hastaneler, okullar, camiler ve kiliselerin bilinçli olarak bombalanmasına karşı sesini yükseltmelidir.

- Filistin-İsrail sorununun adil bir çözüme ulaşmadan, Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması mümkün değildir. 1967 sınırları içinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması ve uluslararası toplumda eşit bir üye olarak yer alması gerekmektedir.

"VATİKAN İLE İŞ BİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMEKTE KARARLIYIZ"

- Katolik dünyasının manevi lideri olarak, Gazze'de insani yardımların ulaşamaması sonucu açlıktan ölümlerin yaşandığı ve Ramazan ayında bile ayrım gözetmeksizin devam eden İsrail saldırıları, Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yılı ve diğer küresel sorunlar karşısında, uluslararası toplumun iş birliği ve koordinasyon içinde hareket etmesi zorunludur.

- İslamofobi, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi toplumlararası barışı tehdit eden eğilimler göz önünde bulundurulduğunda, dünyamızın kapsayıcı ve mantıklı politikalara, her koşulda diyalog kurabilen aktörlere tarihte hiç olmadığı kadar ihtiyacı vardır.

- Bu bağlamda, ortak insani değerlerimiz ve dünya barışına olan bağlılığımız temelinde, barış içinde bir arada yaşama ve karşılıklı anlayış kültürünü teşvik etmek amacıyla, Vatikan ile olan diyalog ve iş birliğimizi daha da güçlendirmekte kararlıyız. Bu vesileyle, milletim ve şahsım adına en iyi dileklerimi sunuyorum.