Erdoğan’dan randevu talep eden İmamoğlu: Sandalye kırık olmasın yeter

2024 yerel seçimlerini kazanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu talep etti.

Erdoğan, “Buradan açık ve net söylüyorum. Ne zaman diler ve arzu ederseniz, İstanbul’un geleceğini sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sizinle konuşmaya hazır Ekrem İmamoğlu var, onu ileteyim. Sonra diyorlar; ‘randevu istedin mi?’ İstedim, istiyorum. Tekrar istiyorum, bakalım ne olacak? Sandalye kırık olmasın yeter.” İfadelerini kullandı.

İmamoğlu, ayrıca “Hükümete, yerel ve ulusal meseleler konusunda iş bölümü, vatandaşımızı ilgilendiren tüm meseleler de işbirliği, dürüst ve adil rekabet öneriyorum. Birlikte çalışalım.” dedi.