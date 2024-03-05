Erdoğan'dan Samsun'da şehit olan polis memuru Mutlu'nun ailesine başsağlığı mesajı

Düzenleme: Kaynak: AA
Erdoğan'dan Samsun'da şehit olan polis memuru Mutlu'nun ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da şehit olan polis memuru Orhan Mutlu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Samsun'da kaza yerinden kaçan otomobilin çarpması sonucu şehit olan Mutlu'nun ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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NE OLMUŞTU:

Samsun-Ankara kara yolu İlkadım ilçesi Toybelen mevkiinde karıştığı kaza sonrası Amasya istikametine kaçan otomobil, Havza ilçesi üniversite kavşağında kendisini durdurmak isteyen polis memuru Orhan Mutlu’ya çarpmıştı. Çarpmanın etkisi ile polis aracının ön camına savrulan ve daha sonra kaldırıma düşen Mutlu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Samsun'da kaza yerinden otomobiliyle kaçan sürücünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Orhan Mutlu için başsağlığı dilemişti.

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