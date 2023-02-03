Erdoğan'dan savaşın eşiğine gelen Kosova ve Sırbistan hakkında kritik açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kosova Başbakanı Albin Kurti, Vahdettin Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Türkiye, Amerika'dan sonra Kosova'yı tanıyan ikinci ülkedir. Çok manidar bir tanıyışımız olmuştur. O zamanlar Bakanlar Kurulu toplantısındaydım ABD'nin Kosova'yı tanıdığını öğrendiğimde, 'Kosova'yı tanıyan ikinci ülke de biziz' dedim. Kosova'nın hak ettiği konuma erişmesi için müşterek gayretlerimizi sürdürüyoruz. Görüşmelerimizde ekonomi enerji ve terörle mücadele alanlarında neler yapabileceğimizi istişare ettik. Kosova'nın NATO ve AB üyelik vizyonunu destekliyoruz. 610 milyon avro olan dış ticaret hacmini, inşallah çok farklı seviyeye yükseltmek ve Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız, 1 milyar avroya ulaştırmamız gerekiyor.

FETÖ'yle mücadeleyi artırmak için gayret istedik. Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalogu destekliyoruz. Türkiye bölgede barış ve istikrar için gerekli desteği sunmaya hazırdır. Dost ve kardeş Kosova halkına en kalbi selamlarımı iletiyorum.





"TÜRKİYE'YE HER ZAMAN MÜTEŞEKKİR OLACAĞIZ"



"İstanbul'da bulunduğum için çok memnunum" diyen Kurti sözlerini şöyle sürdürdü:



Bugün İstanbul'da sayın Erdoğan ile dostluk ilişkilerini konuştuk. Ekonomik, ticaret ve güvenlik anlamlarında işbirliği konusunda da konuştuk. NATO'nun Kosova'ya müdahalesinde Türkiye'nin oynadığı rol için her zaman müteşekkir olacağız. Türkiye hep bizi destekledi, Erdoğan'a teşekkür ederim. En önemli hedeflerimizden yabancı yatırımcıları çekmek için ortam yaratmak. Türkiye bizim için önemli. Türk toplumumuz toplumsal mozaiğimizin bir parçasıdır. Daha fazla işbirliği için çalışmalıyız.