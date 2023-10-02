Erdoğan'dan şehit Mikail Bozlağan için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'nin Develi ilçesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen veteriner sağlık teknikeri Mikail Bozlağan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

KAYNAK: AA
Erdoğan'dan şehit Mikail Bozlağan için başsağlığı mesajı

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, bölücü terör örgütü mensuplarınca vurularak şehit edilen Bozlağan'ın ailesine mesaj göndererek, taziye dileklerini iletti

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