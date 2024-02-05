Erdoğan'dan şehit pilotların ailelerine başsağlığı mesajı

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’teki helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli Pilot Levent Öztürk’ün ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Hatay Havalimanı’ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopter, Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğramıştı.
Kazada, helikopterde bulunan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ile Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit olurken,1 teknisyen ise yaralandı.