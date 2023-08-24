Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Demir'in ailesine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.