Erdoğan'dan şehit polis memuru Şimşek'in ailesine başsağlığı mesajı

Alınan bilgiye göre Erdoğan, Gaziantep'te şüpheli kişinin kovalanması sırasında gerçekleşen trafik kazasında şehit olan Şimşek'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
05 Ekim 2023 Perşembe
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Emirhan Şimşek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Alınan bilgiye göre Erdoğan, Gaziantep'te şüpheli kişinin kovalanması sırasında gerçekleşen trafik kazasında şehit olan Şimşek'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.