Erdoğan'dan şehit polis memuru Şimşek'in ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Emirhan Şimşek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

KAYNAK: AA
Erdoğan'dan şehit polis memuru Şimşek'in ailesine başsağlığı mesajı

Alınan bilgiye göre Erdoğan, Gaziantep'te şüpheli kişinin kovalanması sırasında gerçekleşen trafik kazasında şehit olan Şimşek'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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