Erdoğan'dan sürpriz Muharrem İnce kararı

Kaynak: DHA
Erdoğan'dan sürpriz Muharrem İnce kararı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten yargılanıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan davaya ilişkin flaş bir karar geldi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Balıkesir'de 7 Ocak 2018'deki CHP Olağan Genel Kurulu'ndaki konuşması hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açıldı.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Ankara 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na Muharrem İnce hakkındaki şikayetlerinden vazgeçtiklerine ilişkin dilekçe sundu. Bugün görülen duruşmada mahkeme başkanı söz konusu dilekçeyi okudu.

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Dilekçenin açıklama kısmında şu ifadeler yar aldı:

“Muharrem İnce'nin 07 Ocak 2018 tarihinde yapmış olduğu konuşmadan dolayı tarafımızca işbu dosyaya katılma talebimiz bulunulmuştur.

“Mahkemece katılma talebimiz 11 Nisan 2022 tarihli celsede kabul edilmiştir. Ancak görülen lüzum üzerine Muharrem İnce hakkındaki şikayetten vazgeçme gereği hasıl olmuştur.”

Mahkeme başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın'ın sunduğu dilekçe ile şikayetten vazgeçildiğini aktarırken, duruşma 2 Mayıs'a ertelendi.

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