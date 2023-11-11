Erdoğan’dan Suudi Arabistan’da diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi" için bulunduğu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü.

KAYNAK: AA
Erdoğan’dan Suudi Arabistan’da diplomasi trafiği

Zirvenin yapıldığı Kral Abdülaziz Uluslararası Konferans Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

SELMAN İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi için bulunduğu Riyad’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir araya geldi.

Görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in saldırılarının katliam boyutuna ulaştığını, İslam dünyasının birlik içinde bu katliamın sonlanması ve bölgede barışın sağlanması için çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin insani yardım faaliyetlerinin devam ettiğini ve yaralılara tıbbi destek sağlamak için başlatılan çalışmaların aralıksız sürdüğünü de belirtti.

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