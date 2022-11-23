'Erdoğan'dan talimat bekleyen' Kızılay başkanı tepki topladı, gelen yanıtları gizledi

Saat 4:08’de Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremi Kandilli Rasathanesi 6, AFAD’sa 5,9 büyüklüğünde açıkladı. Deprem, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu çok sayıda ilde hissedildi. Artçı sayısı 100’ü aşarken, açıklanan yaralı sayısı da 60’ın üzerinde.



Kızılay Başkanı Kınık, saat 07:24’te Twitter’dan, “Sayın Cumhurbaşkanımız arayarak müdahale faaliyetlerimiz hakkında bilgi aldı, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda talimatlarını verdi.” diye mesaj paylaştı.







Kınık’ın mesajı tepki topladı. Kınık, “Talimatsız iş yapın bir de”, “Bunu yazmanız şart tabii” şeklindeki eleştirileri gizledi.







Kınık’a yazar Mustafa Sönmez de tepki gösterdi. Sönmez, “İşinizi yapmak için cumhurbaşkanınızın talimatı mı gerekli? Depremden korkma, bu adamlarla, bu illetlerle depremi yaşamaktan kork.” diye yazdı.



