Erdoğan'dan temmuz ayında yoğun diplomasi trafiği

Kaynak: AA
Erdoğan'dan temmuz ayında yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayı boyunca yoğun bir diplomasi gündemi yürütecek.

Alınan bilgilere göre, Erdoğan 3-4 Temmuz tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da yapılacak olan Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. 6 Temmuz'da ise Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde gerçekleştirilecek olan Türk Devletleri Teşkilatı'nın Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'nde yer alacak.

Temmuz ayındaki diplomasi faaliyetlerinin önemli bir bölümünü ABD ziyareti oluşturacak. Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihleri arasında Washington DC'de düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek. Temmuz ayı içerisinde gerçekleşecek zirveler sırasında Erdoğan'ın birçok ikili görüşme yapması bekleniyor. Zirvelerde, uluslararası kuruluşlar arasındaki iş birliğini güçlendirecek adımların yanı sıra, Gazze konusu da Erdoğan'ın gündeminde öne çıkacak.

Zirvelerde ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı, terörle mücadelede iş birliği ve ekonomik ile ticari iş birliği gibi konular da ele alınacak.

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